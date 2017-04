Z Turecka se vrátilo do Sýrie až 50.000 lidí, kteří předtím uprchli před boji. Oznámil to dnes turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Turecko nedávno ukončilo bojové operace v Sýrii a podle ministra se Syřané vracejí do oblastí, které má Turecko a spojenecké milice pod kontrolou. ČTK/AP/neuveden