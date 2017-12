Praha - Letos budou mít na Štědrý den v Praze otevřeno některé památky, zoologická zahrada i útulek pro zaběhnutá zvířata v Troji. Budovy Národního muzea a Národní galerie zůstanou 24. prosince uzavřené. Vyplývá to z vyjádření provozovatelů.

Pražská zoologická zahrada začne slavit Vánoce již v sobotu 23. prosince, kdy bude například při krmení tygrům ussurijským předána vánočně ozdobená piňata. Na Štědrý den jsou pak připravena komentovaná krmení. V Amfiteátru Rezervace Bororo se návštěvníci budou moci setkat se zlatým prasátkem. Lidé mohou k hlavnímu vchodu zvířatům přinést jedlé dárky, jako například zeleninu, ovoce nebo piškoty. V neděli se návštěvníci do zoo dostanou do 14:00 hodin, areál se uzavře v 15:00 hodin. Děti do 15 let budou mít na Štědrý den vstup za symbolickou jednu korunu.

V neděli bude mít otevřeno také sousední botanická zahrada. Venkovní expozice bude otevřená od 9:00 do 16:00 hodin, vinotéka svaté Klády od 11:00 do 15:00 a do skleníku Fata Morgana mohou lidé přijít mezi 9:00 a 14:00 hodinou. Jako každý rok připravilo vedení zahrady vánoční vstupné do skleníku, kam se mohou lidé podívat za korunu.

V Troji se mohou lidé podívat také do útulku městské policie pro zaběhnutá zvířata. Na Štědrý den zde bude otevřeno od 10:00 do 15:00 hodin. Kromě prohlídky míst, kam by se jindy nedostali, mohou návštěvníci slyšet koledy v podání kapely pražských strážníků a vidět ukázku výcviku služebních psů. Prohlédnout si útulek bude možné i na Boží hod.

Z pražských památek zůstanou pro turisty otevřené katedrála svatého Víta, Vyšehrad, Staroměstská radnice, Petřínská rozhledna, Staroměstská i Malostranská mostecká věž, Prašná brána, kostel svatého Mikuláše na Malé Straně nebo Svatomikulášská městská zvonice. Sváteční otevírací doba je však kratší. Na Štědrý den zůstane zavřený Pražský hrad, kromě katedrály. Uzavřena bude i Strahovská knihovna, která zůstane zavřená i 25. prosince, i Břevnovský klášter, který se návštěvníkům otevře až 14. ledna.

Budovy Národního muzea se návštěvníkům neotevřou. Některé z nich však budou mít otevřeno o dalších vánočních svátcích. Například do Českého muzea hudby je možné zajít 25. prosince, do Náprstkova muzea 26. prosince, do Nové budovy Národního muzea oba dny.

V neděli neotevře ani Národní galerie. "Na Štědrý den máme zavřeno, všechny další dny však máme otevřeno, návštěvníci mohou navštívit výstavu Norberta Grunda v paláci Kinských, Očím na odiv v Anežském klášteře nebo výstavu Manifesto ve Veletržním paláci, která bude končit již 7. ledna," uvedla Karolína Pláničková z galerie.