Tesaři sestrojili 22. dubna na brněnském Špilberku pomocí středověkého otočného jeřábu (na snímku vpravo) jiný stavební stroj té doby, a to beranidlo. To sloužilo na zatloukání pilotů při zakládání staveb. Oba stroje budou pro návštěvníky hradu vystavené během výstavy Stavba jako Brno, kterou bude možné navštívit od 1. června do konce letošního roku. ČTK/Zehl Igor