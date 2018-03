Praha - Děti ve věku 9 až 12 let jsou aktivní průměrně na třech různých sociálních sítích, ukázal průzkum společnosti Avast. Povolená věková hranice na těch nejoblíbenějších je přitom 13 let. Mladší děti se stávají snadným terčem útoku, jak dokládá i fakt, že 42 procent z nich přes internet komunikuje s lidmi, které nikdy neviděly. Na rizika takového chování budou ve školách upozorňovat zástupci Avastu a Youtuber Jirka Král.

Nejpopulárnější jsou mezi školáky mezi 9 a 12 lety sítě YouTube, na kterých je aktivní 93 procent dětí, Instagram (78 procent) a Facebook (60 procent), zjistil průzkum. "Když se ptáme dětí ve školách, kterým ještě nebylo 13 let, více než polovina z nich nám přizná, že mají účet aspoň na jedné sociální síti, i když je to proti pravidlům," uvedl Král. Věková hranice má podle zástupců antivirové firmy Avast své opodstatnění, mladší děti jsou totiž zranitelnější. V průzkumu 56 procent z nich přiznalo, že chodí na nechráněné Wi-Fi sítě a 15 procent prozradilo svá hesla k online účtům kamarádům.

"Často potkávám holky nebo kluky přesvědčené o tom, že jsem si s nimi psal a domlouval schůzku, ale ve skutečnosti to byl bohužel falešný profil, kterému na sebe prozradili spoustu soukromých informací nebo si dokonce domluvili osobní schůzku," řekl Král. Sám má zkušenost i s ukradeným profilem, proto se zapojil o projektu Buď safe online, ve kterém bude s experty z technologické firmy jezdit po školách a upozorňovat děti na rizika, která jim na internetu hrozí.

Podle technického ředitele Avastu Ondřeje Vlčka musí být lidé v ochraně bezpečnosti na internetu sami aktivní. "Každý den zastavíme 230 milionů útoků virů a škodlivých souborů, ale to samo o sobě nestačí," řekl. Děti podle něj vystavují na sociálních sítích své soukromí včetně fotek a neuvědomují si, že informace může někdo ukrást a zneužít.

Na rizika, kterým se vystavují děti na internetu, upozornila nedávno také Linka bezpečí. Její vedoucí Peter Porubský uvedl, že za posledních deset let stoupá počet dětí, které se na linku obracejí kvůli sextingu, kyberšikaně, obtěžování, lákání na schůzku nebo nebezpečným výzvám na internetu. Například intimní fotografie sdílelo až 15 procent dětí ve věku od osmi do 15 let.