Bratislava - Na Slovensku byl zastřelen investigativní novinář Ján Kuciak, neznámý pachatel zavraždil také jeho partnerku. Policie dnes za nejpravděpodobnější motiv vraždy označila reportérovu práci. Patrně první usmrcení novináře v novodobých dějinách Slovenska odsoudili tamní politici i český premiér Andrej Babiš. Slovenská vláda vypsala odměnu milion eur (přes 25 milionů korun) za informace, které pomohou k dopadení vraha.

Kuciak se jako reportér zpravodajského portálu Aktuality.sk věnoval hlavně podezřením z daňových podvodů, které se týkaly i lidí označovaných za blízké vládní straně Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, který ho prý zastrašoval.

"Nejpravděpodobnější verzí je, že to (vražda) souvisí s jeho novinářskou prací," řekl policejní prezident Tibor Gašpar s odvoláním na vyšetřování na místě činu. Dodal, že případ policie vyšetřuje jako úkladnou vraždu, tedy předem naplánované zavraždění novináře.

Gašpar řekl, že oběti byly zastřeleny, každá jednou ranou. K vraždě podle něj došlo v období od čtvrtku do neděle, kdy byly nalezeny tělesné ostatky obou lidí. Zbraň na místě neštěstí policie nenašla, kriminalisté v souvislosti s případem také nikoho nezadrželi. Policisté bydliště novináře v západoslovenské obci Veľká Mača nedaleko Trnavy kontrolovali v neděli pozdě večer na žádost matky jeho přítelkyně, která nebyla schopná se spojit s dcerou.

List Pravda napsal, že okolo těl obětí střelby byly položeny nábojnice, což by prý mělo potvrzovat policejní verzi o motivu vraždy a zároveň sloužit jako varování pro ostatní. Policejní prezident Gašpar však o nábojnicích nic neříkal.

Sedmadvacetiletý Kuciak loni na sociální síti podle médií napsal, že na Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi.

"Pokud by se ukázalo, že smrt investigativního reportéra souvisela s jeho novinářskou prací, šlo by o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku," napsal v prohlášení premiér Fico. Dodal, že zmiňovanou vraždu dvou mladých lidí a všechny podobné případy je třeba co nejdříve vyšetřit, odhalit pachatele a potrestat je.

Představitelé slovenské opozice hovořili o "mafiánském státě" a připomněli dřívější kritická vyjádření Fica vůči novinářům, který v minulosti pracovníky médií například nazval špinavými protislovenskými prostitutkami.

Český premiér Babiš na sociální síti napsal, že odsuzuje násilí proti novinářům. "Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát," uvedl Babiš k vraždě Kuciaka.

"Jsem otřesen hroznou zprávou o zavraždění Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Odsuzuji tento zbabělý čin. Vraždění či zastrašování novinářů nemají místo ani v Evropě, ani v demokracii," prohlásil předseda Evropské komise Evropské komise Jean-Claude Juncker během návštěvy Bělehradu.

"Jsem šokován vraždou novináře v EU. Žádná demokracie nemůže přežít bez svobodného tisku, a proto si novináři zaslouží respekt a ochranu," uvedl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. "Spravedlnost musí být nastolena," zdůraznil.

"To, že novináři mohou vykonávat svou práci svobodně a bez ohrožení na těle a životě, je předpokladem funkční demokracie a funkčního právního státu. Nic, a už vůbec ne krutá vražda novinářů, kteří vynášejí na světlo pro někoho nepříjemné pravdy, nesmí tento základ našich společností zpochybnit," uvedl mluvčí německé vlády na dotaz ČTK. Spolkový kabinet vyjádřil soustrast pozůstalým a také přesvědčení, že slovenské úřady udělají vše pro to, aby čin co nejrychleji vyšetřily.

Slovenský místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič novinářům sdělil, že je vraždou dvou mladých lidí hluboce otřesen. "Jejich smrt nesmí nikoho nechat lhostejným, protože svoboda slova musí být nedotknutelná. Potrestání tohoto činu je morálním imperativem pro zdraví celé společnosti," uvedl Šefčovič. "Tato vražda ohrožuje svobodu tisku a demokracii," prohlásila česká eurokomisařka Věra Jourová.

Český ministr zahraničí Martin Stropnický v Bruselu po dnešním jednání ministrů zahraničí zemí EU řekl, že případ ho "velmi zaskočil". Pevně prý zatím věří, že nebudou potvrzeny spekulace, podle nichž byla důvodem investigativní práce zavražděného novináře. "Já pevně věřím, že to byla jen nějaká lidská tragédie," poznamenal Stropnický. Neumí si prý představit, že by současné Slovensko bylo státem, který by "nějaké problémy s novinářem" řešil tímto způsobem.

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) odsoudila vraždu investigativního novináře a vyzvala úřady k potrestání pachatelů. Připomněla, že Kuciak se zaměřoval na případy daňových podvodů velkého rozsahu. "Znovu byl v EU zbaběle zavražděn investigativní novinář," uvedla Pauline Adèsová-Mévelová, vedoucí pobočky RSF pro EU a Balkán.

Podle RSF je to v EU za posledních deset let popáté, co byl zavražděn žurnalista: po loňském zavraždění Daphne Caruanové Galiziové, masakru sedmi žurnalistů časopisu Charlie Hebdo v lednu v Paříži, zastřelení řeckého novináře Sokratise Guiolase v roce 2010 a zavraždění chorvatského žurnalisty Iva Pukaniče výbuchem bomby v roce 2008. Organizace také připomněla, že na žebříčku svobody tisku, sestaveném RSF loni, se Slovensko nachází na 17. příčce, po poklesu o pět míst v předchozím roce.