Praha - V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude od středečního večera do odvolání platit povodňová bdělost. V oblasti Jeseníků a Králického Sněžníku by mohlo do čtvrtečního rána spadnout 40 až 60 milimetrů srážek. V noci na čtvrtek je tam proto vyhlášena i výstraha před vydatným deštěm. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V nadmořské výšce nad 1000 metrů bude sněžit, v nižších oblastech vydatně pršet. "V horské oblasti bude při vydatnějších dešťových srážkách a teplotě nad 0 °C docházet k postupnému odtávání sněhové pokrývky, a tedy vzestupu hladin a průtoků jednotlivých toků," uvedli meteorologové.

Kvůli srážkám se budou zvedat hladiny řek odvodňujících Jeseníky a Králický Sněžník. V povodí horní Moravy, Bělé, Osoblahy a Opavy mohou být během noci na čtvrtek dosaženy první stupně povodňové aktivity, ojediněle druhý stupeň. Hladiny se mohou zvedat i v nižších úsecích řek.

Ve čtvrtek by měly srážky zeslábnout a hranice sněžení krátkodobě klesne. Rychlost odtávání sněhové pokrývky se přechodně zpomalí. Od noci na pátek ale meteorologové předpokládají další frontální vlnu, která přinese do oblasti opět trvalé srážky.

"S ohledem na souběžný výskyt trvalých srážek také v oblasti Šumavy a velkou nejistotu předpovědi, budeme situaci i výstrahu v následujících dnech upřesňovat," uvedl ČHMÚ.