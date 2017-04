Praha - Během dnešního večera a středy zasáhne zejména sever Moravy a Slezsko vydatné a trvalé sněžení. Do čtvrtečního rána má napadnout celkem až 20 centimetrů sněhu, na horách 30 a v Jeseníkách ojediněle i 40 centimetrů. Sněhovou nadílku lze čekat i na Vysočině. Sněžení doprovodí silný vítr, který bude vytvářet nebezpečné sněhové jazyky či závěje, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Plzeňském a Karlovarském kraji se večer a v noci může tvořit náledí. Silný vítr hrozí od středy na celé Moravě.

"Zejména na severu Moravy a ve Slezsku se budou v důsledku kombinace silného větru a nového sněhu vytvářet od vyšších poloh sněhové jazyky, v hřebenových partiích i závěje. Sněhové jazyky se mohou tvořit také na Českomoravské vrchovině a v Orlických horách," uvedli meteorologové.

Vítr má slábnout ve středu večer, sněžení by mělo ustat v noci na čtvrtek.

Opatrní by měli být hlavně řidiči. Měli by mít zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. "Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku může v případě mokrého sněhu docházet i ke škodám na lesním porostu a polomům," uvádí aktuální výstraha meteorologů.