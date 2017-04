Sněhové přeháňky v noci na 19. dubna zasáhly některé části Olomouckého kraje. V Jeseníkách v noci napadlo až 30 centimetrů sněhu. Správci silnic do terénu vyslali všechny sypače a pluhy, přesto vozovky na Jesenicku a Šumpersku kvůli hustému sněžení ráno pokrývá vrstva sněhu a sjízdné jsou jen se zvýšenou opatrností. Slabá vrstva sněhu napadla také v kopcovité části Prostějovska. Podle dispečera prostějovských silničářů jsou vozovky ráno holé a mokré. Sněhový poprašek je místy i na Olomoucku, kde jsou silnice s opatrností sjízdné. Snímek je z Olomouce-Lošova.

Sněhové přeháňky v noci na 19. dubna zasáhly některé části Olomouckého kraje. V Jeseníkách v noci napadlo až 30 centimetrů sněhu. Správci silnic do terénu vyslali všechny sypače a pluhy, přesto vozovky na Jesenicku a Šumpersku kvůli hustému sněžení ráno pokrývá vrstva sněhu a sjízdné jsou jen se zvýšenou opatrností. Slabá vrstva sněhu napadla také v kopcovité části Prostějovska. Podle dispečera prostějovských silničářů jsou vozovky ráno holé a mokré. Sněhový poprašek je místy i na Olomoucku, kde jsou silnice s opatrností sjízdné. Snímek je z Olomouce-Lošova. ČTK/Běhal Petr

Praha - Sníh bude během dneška dál padat na Českomoravské vrchovině, na severu Moravy a ve Slezsku. Sněžení doprovodí i silný vítr. Podle nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude foukat zejména na jihovýchodě Moravy i ve čtvrtek. V souvislosti s novou sněhovou nadílkou a větrem varují meteorologové před tvorbou sněhových jazyků, řidiči si na ně budou muset dát pozor i ve čtvrtek.

Během dneška napadne na Českomoravské vrchovině až šest centimetrů sněhu, na severu Moravy a ve Slezsku až deset centimetrů, ve vyšších polohách a na horách až 25 centimetrů sněhu, uvedl ČHMÚ. Během noci na čtvrtek bude sněžení slábnout.

Zejména na Moravě a ve Slezsku bude dnes vát také silný vítr v nárazech až 70 km/h, na horách na severu a severovýchodě kolem 110 km/h. Večer vítr mírně zeslábne. "Avšak na jihovýchodě Moravy se nárazy kolem 70 km/h mohou vyskytovat i v noci na čtvrtek a ve čtvrtek," upozornili meteorologové.

V důsledku silného větru a nového sněhu se budou zejména na severu Moravy a ve Slezsku vytvářet od vyšších poloh sněhové jazyky, v hřebenových partiích hor i závěje. "Sněhové jazyky se mohou tvořit také na Českomoravské vrchovině a v Orlických horách. Tvorba sněhových jazyků bude zejména na horách pokračovat i ve čtvrtek," uvádí aktuální výstraha.

Meteorologové doporučují řidičům, aby měli zimní výbavu a zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku a při cestách do hor i sněhové řetězy. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Horská služba v Jeseníkách dnes vyhlásila druhý stupeň z pětibodové škály lavinového nebezpečí. Na horách napadlo od pondělního večera až 40 centimetrů sněhu.