Hradec Králové - Na dvou vedlejších scénách začne dnes ve Festival parku na letišti v Hradci Králové Večírkem pro nedočkavé festival Rock for People. Na Jack Daniel's stage a Muzikus stage vystoupí 14 kapel. Na Večírku pro nedočkavé vybere porota nejlepší kapelu v mezinárodní soutěži Planetrox, jejíž vítěz si zahraje na festivalu Envol et Macadam v kanadském Quebecu.

V programu dnešního večírku vystoupí zkušení zástupci ska scény The Chancers nebo veteráni taneční scény Skyline. Ke slovu se dostanou také mladé tuzemské kapely, jako jsou například mostečtí Burning Steps, skatepunkoví Krang, indie-rocková skupina Rituály, punkrocková parta Just for Being, rokenroloví The Drain nebo energičtí Cocaine Party. O závěrečnou taneční tečku se postará bubeník skupiny Mandrage Matyáš Vorda alias DJ Dead Sailor.

Dramaturgie nadcházejícího ročníku festivalu Rock for People, který potrvá do 6. července, nabídne hudbu mnoha žánrů. Hudba nebude znít jen na hlavních pódiích. Na Cyklo stage budou moci návštěvníci šlapáním vyrobit energii pro koncerty kapel. Rec stage nabídne kromě klasických koncertů i prostor pro busking, kdy se na pódium bude moci postavit kdokoli z návštěvníků. Na Objevte více Urban Wave stage se vystřídá mnoho dýdžejů

V doprovodném programu budoucí lékaři z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy i jejich starší kolegové ukážou rockerům základy první pomoci včetně masáže srdce nebo fungování automatizovaného externího defibrilátoru. Nouvelle Prague Hangar zase nabídne diskuse, workshopy i soutěž ve hře na imaginární kytaru. Jeho organizátoři pozvali zástupce světových agentur, agenty, manažery, promotéry i PR specialisty, kteří se podělí o své zkušenosti.