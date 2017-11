Britská skupina The Kooks vystoupila 5. července na hudebním festivalu Rock for People v Hradci Králové. Na snímku zpěvák a kytarista Luke Pritchard

Britská skupina The Kooks vystoupila 5. července na hudebním festivalu Rock for People v Hradci Králové. Na snímku zpěvák a kytarista Luke Pritchard ČTK/Mlejnková Alexandra

Praha - Na pražském Výstavišti dnes vystoupí britská skupina The Kooks. V roli předkapel se představí mladá irská kapela The Academic a domácí energická čtveřice Lake Malawi. Hala bude otevřena v 19:00, hlavní hvězdy začnou hrát ve 21:45. The Kooks koncertovali v Česku už několikrát. Například loni se zúčastnili v Praze prvního ročníku festivalu Metronome, znají je i návštěvníci festivalu Rock for People v Hradci Králové.

The Kooks se dali dohromady v roce 2004 v jihoanglickém Brightonu. Debutové album Inside In/Inside Out jim vyšlo v roce 2006. Právě touto deskou se kapela prosadila v mainstreamu: v Británii se stala hned pětinásobnou platinou, v Irsku dvojnásobnou, platinu získala i v Austrálii. Druhé album Konk (2008) po vydání debutovalo na prvním místě britské hitparády a získalo nakonec zlatou desku. Zatím poslední album Listen vyšlo v roce 2014. The Kooks jsou označování jako indie pop-rock, sami se označují za popovou kapelu. Jedna z nejuznávanějších britských kapel současnosti aktuálně hraje ve složení Luke Pritchard, Hugh Harris, Peter Denton a Alexis Nunez.

Irská indierocková skupina The Academic existuje 18 měsíců. Předskakovali skupinám jako Twenty One Pilots, The Strokes, Catfish And The Bottlemen a bodují také na internetu.

Česká kapela Lake Malawi vznikla po rozpadu Charlie Straight v září 2013. Jejich první singl Always June zahrál lídr skupiny Albert Černý v rádiu BBC London. Managment kapely 30 Seconds to Mars si vybral kapelu Lake Malawi jako předskokany jejich pražského koncertu v roce 2014. Poté se kapela objevila na velkých českých festivalech a v květnu 2015 kapela vydala debutové EP We Are Making Love Again.