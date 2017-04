Dub (Prachaticko) - Jeden člověk zahynul při nehodě ultralehkého letadla, které se dnes odpoledne zřítilo u Dubu na Prachaticku. Na místě zasahovali hasiči i záchranáři. Totožnost pilota policie ověřuje, příčiny zjišťuje na místě letecká inspekce. ČTK to řekli mluvčí jihočeské policie a záchranářů s tím, že pilot byl pravděpodobně na palubě sám.

K nehodě vyjely dvě posádky záchranné služby a letěl i vrtulník. "Bohužel při příjezdu na místo mohly pouze konstatovat úmrtí jedné osoby v ohořelých troskách letadla," řekla ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby Petra Kafková.

Ultralight hornoplošník s pilotem odstartoval dnes z letiště Strunkovice. Podle svědků měl u obce Dub ve vzduchu problémy. "Pravděpodobně se odlomilo křídlo a letadlo se zřítilo k zemi krátce po 14:00. Místní občané běželi pomoci na místo havárie, bohužel nalezli pouze ohořelé trosky. Pilot zahynul," řekl ČTK policejní mluvčí Jiří Matzner. Totožnost pilota ověřuje policie, která vyrozuměla i leteckou amatérskou asociaci a Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod.

Jihočeští hasiči dostali hlášení o nehodě ve 14:11 s tím, že jde o malé letadlo, které hoří. "Na místo vyjela profesionální jednotka z Prachatic a tři dobrovolné jednotky. Na místě jsme zjistili, že se jedná o malé dvoumístné letadlo," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Že šlo o ultralight, potvrdil ČTK i starosta městyse Dub Václav Novák (Nezávislí). "Mám informace od očitých svědků, že zhruba ve čtvrt na tři mu vypověděl službu motor, ... odlomila se část křídla, stroj přešel do vývrtky a zapíchl se do pole. Pilot bohužel nepřežil," řekl Novák.

Co bude se zbytkem letadla dál, určí letecká inspekce, která míří na místo. "Předpoklad je, že se naloží, odveze do zapečetěného hangáru a v pracovní den se převeze do Prahy. Ale rozhodne se, až přijedou na místo," řekl Matzner.

V jižních Čechách se poslední letecké neštěstí stalo 22. října 2016, kdy se u Dačic na Jindřichohradecku zřítil padákový kluzák. Také jeho pilot na místě zahynul. Ve stejném okrese se loni v srpnu při seskoku padákem vážně zranil parašutista.