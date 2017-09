Praha - Na poslední zahraniční návštěvu v nynějším funkčním období by prezident Miloš Zeman měl jet na Slovenko. Cesta by se měla uskutečnit v polovině prosince. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák. Zeman ještě v září pojede na zasedání OSN do New Yorku, v říjnu vystoupí v Radě Evropy a na schůzce zemí visegrádské čtyřky. Na 21. listopadu je pak plánována návštěva Moskvy a setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Na Slovensko se Zeman v roce 2013 vydal na svou první zahraniční cestu ve funkci prezidenta. V zemi pak byl několikrát třeba při oslavě výročí Slovenského národního povstání či na konferencích. V prosinci by další návštěvou Bratislavy symbolicky završil své končící první volební období.

První zahraniční cestou v posledním půlroce současného působení na Hradě bude pro Zemana návštěva New Yorku, kde promluví v OSN a dostane ocenění od židovských organizací. Na 10. října již dříve ohlásil své vystoupení před Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku. Projevy se podle Jindráka budou pravděpodobně týkat témat, která si Česká republika určila v rámci svého předsednictví Výboru ministrů, hlavního rozhodujícího orgánu Rady Evropy. Těmi jsou zejména boj proti terorismu či otázky migrace, extremismu a xenofobie.

V polovině října se pak Zeman zúčastní zasedání prezidentů zemí Visegrádu, které se bude konat v Maďarsku. Jeho předposlední letošní návštěvou zahraničí by měla být cesta do Moskvy, kam má odletět 20. listopadu. O den později bude jednat s Putinem a další tři dny budou vyčleněny na návštěvu dalších ruských regionů. Zeman již dříve řekl, že by chtěl jet do Jekatěrinburgu a do Tatarstánu.

Podle Jindráka by návštěva Ruska měla být pojata šíře než jen jako setkání s Putinem. Plánuje se proto například velká recepce na českém velvyslanectví, kam by byli pozváni lidé, kteří se zasloužili o česko-ruské vztahy. Jedná se i o uspořádání koncertu a připravuje se velká výstava pokladů Pražského hradu.

Zemana by na cestě měla doprovázet početná podnikatelská delegace. Pořádat ji bude Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD) a Hospodářská komora ČR, řekla ČTK mluvčí SPD Eva Veličková. Jindrák poznamenal, že v plánu jsou podnikatelské semináře. "Ekonomický aspekt tam bude hrát poměrně velkou roli," dodal. Zároveň ale poznamenal, že limitem budou sankce, které Západ na Rusko uvalil po anexi Krymu. Zeman opakovaně sankce kritizoval a vyzval k jejich zrušení.

Jindrák poznamenal, že zahraniční otázky bude pravděpodobně Zeman řešit také v souvislosti s blížícími se sněmovními volbami. Ty se konají shodou okolností ve stejný den, na který je naplánován summit EU. Další summit by se měl konat v prosinci. Pokud v té době ještě nebude sestavena vláda, mohl by prezident podle Jindráka hrát koordinační roli.