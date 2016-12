Praha - Na oslavy Silvestra v Praze se chystají stovky hasičů, policistů, záchranářů i uklízečů. Na pořádek dohlédnou i hlídky na člunech na Vltavě. V centru se na Silvestra i Nový rok pro auta uzavře řada ulic, v noci na neděli bude ale prodloužen provoz metra. Vyplývá to z informací ČTK od radnice a složek záchranného systému.

Řidiči se musí na Silvestra připravit na zákazy parkování a vjezdu kolem Václavského a Staroměstského náměstí nebo Karlova mostu. U Staroměstského náměstí, kde je silvestrovský program naplánován od 17:00 do půlnoci, budou pro auta uzavřeny od 20:00 do 03:00 Pařížská a Jáchymova ulice.

U Václavského náměstí se zavřou od 12:00 do nedělních 10:00 Wilsonova ulice a od 16:00 do 08:00 Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách. Na Václavském náměstí bude také od 12:00 do nedělních 10:00 zakázáno parkování. V okolí Karlova mostu bude uzavírka od 23:30 do 01:30 na ulicích Křižovnická a Smetanovo nábřeží v úseku mezi Platnéřskou a Karoliny Světlé. Na Malé Straně budou uzavřeny od 21:00 do 02:00 ulice Josefská a Mostecká.

Navíc motoristy čekají uzavírky na Nový rok kvůli ohňostroji, který začne v 18:00. Auta nebudou smět od 16:00 do 18:30 na Dvořákovo nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, Čechův most, Mánesův most, Štefánikův most, most Legií, ulici 17. listopadu a Pařížskou ulici v úseku Bílkova - náměstí Curieových. Navíc bude na zmíněných ulicích částečně, nebo i zcela přerušen provoz tramvají. "Doporučujeme cestujícím nespoléhat na tramvaje a využívat metro," sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

O silvestrovské noci pražský dopravní podnik prodlouží provoz metra přibližně do 02:30 v desetiminutovém intervalu. Bližší informace o provozu pražské MHD až do 2. ledna najdou lidé na webu podniku.

Na oslavy v centru budou dohlížet policisté, hasiči, záchranáři a strážníci. "Na Vltavě budou čluny obou bezpečnostních složek," oznámil Hofman. Na Staroměstském i Václavském náměstí budou připraveny hasičská auta a sanitky a na Václavském bude stát i speciální velký vůz záchranné služby Golem. "Je obvykle obrovský počet lidí intoxikovaných alkoholem, a v té souvislosti úrazů hlavy i více napadení, protože alkohol odstraní zábrany a lidé mají potřebu se nějak vymezovat," řekl mluvčí pražské záchranné služby Dominik Horn. Hasiči, policie a záchranáři dohlédnou i na Letnou kvůli ohňostroji, a to od jeho příprav 31. prosince až do 2. ledna.

Hasiče čeká i řada zásahů u požárů způsobených zábavní pyrotechnikou. Rachejtle mohou zapálit trávu, keře, kontejnery nebo vletět na balkon, ale množí se podle hasičů i případy zapálení stojících aut. Mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová upozornila, aby pyrotechnika zůstala mimo dosah dětí a nepoužívali ji lidé pod vlivem alkoholu či omamných látek. "Pyrotechniku odpalujte podle návodu venku, nikdy ne v bytě. Najděte volné prostranství, kde rachejtle nemůže zalétnout na střechu, na balkon či oknem do bytů, kde by způsobila požár," doplnila.

Začátek roku 2017 pak bude rušný hlavně pro uklízeče. Už ve 03:00 začnou Pražské služby uklízet po silvestrovských oslavách. "Hlavní plochy centrální Prahy, jako jsou například Staroměstské náměstí, Karlův most nebo Hradčanské náměstí, budou, pokud to klimatické podmínky umožní, uklizeny do 12:00," sdělil mluvčí služeb Radim Mana. Boční ulice se budou čistit ještě odpoledne. Nasazeno bude na úklid zhruba 120 lidí. Pokud by ale navíc napadl sníh, může se podle Many úklid prodloužit až o dva dny.