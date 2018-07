Brno - Na brněnském náměstí Svobody dnes v podání uznávaného amerického jazzového kytaristy Billa Frisella zazněly nezvyklé úpravy filmových melodií. Koncert přibližně od 21:00 narušoval někdo z obyvatel domu číslo 11, který z oken pouštěl silný monotónní zvuk, připomínající bezpečnostní alarm v autech.

Frisell dorazil jako jedna z hvězd putovní přehlídky Bohemia Jazz Fest. Spolu s rytmickou sekcí jej do Brna doprovodila také zpívající houslistka Petra Hadenová. Znovu na stejném místě vystoupí v úterý.

Dnes kvůli hlukovému narušení koncertu zasahovala městská i státní policie, se kterou jednal pořadatel přehlídky, mezinárodně uznávaný kytarista Rudy Linka. Při hovoru s policisty poukazoval Linka na to, že koncert natáčela Česká televize, které kvůli hlasitému rušení koncertu vznikla škoda, záznam totiž nebude moci v úplnosti použít. Událostí se bude zabývat státní policie, zjistila ČTK od zasahujících hlídek.

V čísle 11 na náměstí Svobody bydlí rodina, která se s městem v minulosti soudila kvůli hlasitým akcím. Spor úspěšně dovedla až k Ústavnímu soudu, město pak akce začalo regulovat.

Frisellova kapela koncert odehrála navzdory rušení. V závěru dokonce hudebníci napodobili monotónní zvuk. Přesně ve 22:00 skončil jak koncert, tak alarm z oken domu číslo 11. Zažil jsem hodně, ale tohle ještě ne, uvedl na závěr Linka.

Svébytné úpravy filmových a televizních melodií nahrál Frisell s kolegy v roce 2016 na album When You Wish Upon a Star. Například titulní skladba je z disneyovského animovaného filmu Pinocchio. Jinak Frisell s kapelou čerpali materiál pro CD třeba z filmu Kmotr, bondovky Žiješ jenom dvakrát, hororu Psycho, westernu Tenkrát na Západě nebo dramatu Jako zabít ptáčka.

Festival Bohemia Jazz Fest založil Linka v roce 2005. Chtěl ve vlasti propagovat špičkový světový jazz. Koncerty na náměstích jsou přístupné zdarma. Letošní 13. ročník začal v Praze, pokračoval v Plzni, Liberci, Domažlicích a Táboře, skončí v úterý v Brně.

Před Frisellem dnes v Brně vystoupilo kvinteto trumpetisty Miroslava Hloucala a americké trio House of Waters kolem hudebníka s uměleckým jménem Max ZT s nástrojem připomínajícím cimbál. Max ZT publiku řekl, že po matce pochází z Česka. "Nebyl jsem tady 25 let," uvedl hudebník působící v zámoří.