Praha - Na elektronickém mýtném se v březnu vybralo od kamionů a autobusů 935 milionů korun, je to největší výběr ve více než desetileté historii mýta. Ve srovnání s loňskem jde o 11,5 procentní nárůst. Vyplývá to ze statistik provozovatele systému, společnosti Kapsch. Důvodem pro meziroční nárůst je posílení intenzit provozu a to, že letošní velikonoční svátky vyšly až na duben.

Zvýšení intenzity provozu dokládají statistiky takzvaných mýtných transakcí, které představují počet projetí zpoplatněných vozidel pod mýtnými branami. V březnu tento ukazatel meziročně vzrostl o 13 procent na 42 milionů projetí. Celkem se na českém mýtném vybralo za dosavadních 123 měsíců provozu přes 80 milionů korun.

Celoročně si zatím výběr mýta vede přibližně o šest procent lépe proti roku 2016 a je tak pravděpodobné, že letos konečně překoná hranici 10 miliard ročního výběru mýta. Zároveň s vyšším výběrem mýta klesl podíl poplatků, které stát za spravování systému platí společnosti Kapsch a jejím subdodavatelům.

V březnu činil podíl nákladů 15 procent z výnosů, dlouhodobě se tento ukazatel držel na zhruba 20 procentech. Kromě silného výběru k poklesu nákladů přispěly podle mluvčího firmy Davida Šimoníka i slevy, které společnost státu poskytla v rámci dodatku, kterým ministerstvo dopravy prodloužilo správu systému o další tři roky.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Náklady na provoz systému dosáhly v únoru 16 procent z celkové vybrané částky.

Od roku 2019 ministerstvo dopravy počítá s rozšířením zpoplatnění sítě silnic první třídy o 900 kilometrů z nynějších zhruba 230 kilometrů. Vloni se na mýtném vybralo 9,89 miliardy korun.