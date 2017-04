Litoměřice - Na motokrosových závodních tratích v České republice se v letošní sezoně poprvé představí stroj poháněný elektromotorem. Výkonná motorka má být schopná konkurovat motocyklům se spalovacím motorem. Na rozdíl od nich je tichá a neznečišťuje ovzduší. V Litoměřicích dnes novinku představil její majitel Pavel Šumera a stroj si vyzkoušel dvojnásobný mistr Evropy v motokrosu Petr Bartoš.

"Byl jsem mile překvapen, nečekal jsem, že to bude až tak živý stroj, akcelerace je opravdu vysoká," popsal první dojem z jízdy Bartoš. Motorka má podle něj vše, na co jsou jezdci zvyklí. "Chybí spojka, která tam není potřeba," dodal.

Motocykl vyrábí americká firma Alta Motors, výkon je 30 kilowatt, navržena je jako ekvivalent čtyřtaktních motokrosových strojů s objemem 250 kubických centimetrů. "Bez nabití vydrží v závodě na trati zhruba 40 minut, pak se strčí do zásuvky a dvě hodiny se nabíjí," uvedl Šumera, který se představí se strojem o víkendu v Krásné Lípě u Chomutova.

Nezvyklý je na motorce její tichý chod. Právě to je důvod, proč by se podle Bartoše v budoucnu mohl motokros jezdit na těchto strojích. "Ruší nám jednu trať za druhou kvůli hluku. Takhle bychom mohli jezdit třeba i ve městě, a to by bylo pro závodníka fantastické," uvedl Bartoš. Na druhou stranu je pro jezdce nevýhodou, že není při předjíždění slyšet. "Musím na toho přede mnou zkrátka zařvat," podotkl Šumera.

Pořizovací cena elektromotorky je zhruba dvojnásobek oproti té se spalovacím motorem, tedy zhruba 400.000 korun. "Odpadají ale náklady na výměnu oleje, údržbu motoru, výměnu filtrů, takže za těch šest let, co závodní motorky vydrží, se náklady srovnají," řekl Šumera.