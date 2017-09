Praha - V poslední době se zvyšuje počet dětí, které kvůli šikaně volají na Linku bezpečí. Loni linka zaznamenala nejvíc hovorů na toto téma za čtyři roky. Zatímco v předchozích letech to bývalo kolem 1400 telefonátů, loni jich Linka bezpečí přijala 2239, sdělila dnes ČTK její mluvčí Regina Jandová.

"V tomto roce jsme do konce prázdnin přijali více než 1000 hovorů," dodala. Kvůli šikaně volají spíše chlapci a děti ve věku 12 až 13 let. Problém kyberšikany naopak řeší spíše dívky a děti ve věku 14 až 15 let. Kvůli šikaně telefonují i rodiče, kterým se jejich dítě s problémem svěřilo. Šikana je důvodem přibližně devíti procent hovorů na Rodičovské lince.

"Pokud se dítě svěří se šikanou rodiči, je důležité nenechat se ovlivnit strachem dítěte a uvědomit si, že máte povinnost ho především ochránit," uvedla vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová. Rodič by se podle ní měl snažit získat od dítěte přesné informace o tom, co se stalo, a začít o tom jednat se školou. Schmidová nedoporučuje řešit šikanu přímo s agresorem, nebo s jeho rodiči.

Linka bezpečí spolupracuje s projektem pro odhalování šikany na školách s názvem Nenech to být. Na některých školách mohou děti díky projektu využít web a mobilní aplikaci, přes kterou anonymně upozorní třeba na spolužáka, kterému je ubližováno. Do projektu je přihlášeno 690 škol.

Od letošního září začala platit novela zákona, která by měla učitele a žáky před šikanou lépe chránit. Ministerstvo školství k tomu připravilo metodiku, aby ředitelé věděli, jak v konkrétních situacích na škole postupovat. Žáka střední školy musí za fyzické a psychické útoky vyloučit, na základní škole musí kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dětí a v obou případech nahlásit takové chování státnímu zastupitelství.

Na nebezpečí šikany chtějí ve spolupráci s Linkou bezpečí upozornit i někteří umělci, uvedl vedoucí linky Petr Porubský. Kapela HIGHVIBES připravila pro základní školy výchovně motivační koncert Na vlnách přátelství. Kapela zakázanÝovoce natočila zase videoklip o šikaně ke svému novému albu Probdělý noci.

Podle zjištění České školní inspekce z let 2014 až 2015 se na středních školách setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi 36 procent škol, s fyzickou agresí přibližně pět procent škol.