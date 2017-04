Libušín (Kladensko) - Na bitvu v Libušíně u Kladna dnes zamířily tisíce návštěvníků, jejich počet zřejmě přesáhne 4000. K vidění byly souboje z období středověku včetně dvou velkých bitev, ale i běžný život v tehdejší době včetně ukázek řemesel nebo hudby. Přijelo zhruba 1500 šermířů a dalších dobově oděných účastníků. ČTK to za pořadatele řekla Jana Cenefelsová.

Zatímco součástí loňského pětadvacátého ročníku byly místo dřívější jedné dokonce tři bitvy, letos to byly bitvy dvě. V nich bojovalo na 900 lidí. Vedle bitev mohli diváci zhlédnout i samostatné šermířské souboje. Organizátoři považují libušínskou bitvu za největší ve střední Evropě.

Šermíři přijíždějí tradičně do Libušína i ze zahraničí. "Je to podobné jako v minulých letech, většinou to jsou okolní evropské státy," přiblížila Cenefelsová národnost zahraničních účastníků.

Bitva v Libušíně není rekonstrukcí skutečných historických událostí, jedná se o smyšlené příběhy, kdy se na jednom bojišti potkávají ozbrojenci z různých historických období. Avšak jejich zbraně většinou přesně odpovídají svým historickým vzorům.

Akce organizovaná Libušínským spolkem přátel historie je pojatá jako festival, zaměřený především na období mezi devátým a patnáctým stoletím. V rámci historického ležení mohli zájemci zjistit detaily ze středověkého života na komentované prohlídce. Ukázky připravují pořadatelé s maximální snahou o zachování historické autenticity.

Organizátoři připravili atraktivní program i pro děti, kromě dílen, kde si mohly vyrobit například štít, je oblíbená také dětská bitva s hadrovými míčky.