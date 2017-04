Na Klínovci v neděli 23. dubna ještě lyžovaly stovky lidí. Na sjezdovkách je 15 až 40 centimetrů sněhu, v noci a dnes do 14:30 připadlo dalších pět centimetrů. Pokud nízké teploty vydrží, měl by být skiareál v provozu ještě příští týden od pátku do pondělí 1. května, a to všechny čtyři dny od rána 08:30 do 16:00. Nepamatuji se, že by byl areál v provozu tak dlouho, řekl ČTK Jaroslav Paur z Klínovce. Podle něj jsou Klínovec s Pradědem zřejmě poslední kopce v Česku, kde se lyžuje.

Karlovy Vary - Na Klínovci dnes ještě lyžovaly stovky lidí. Na sjezdovkách je 15 až 40 centimetrů sněhu, v noci a dnes do 14:30 připadlo dalších pět centimetrů. Pokud nízké teploty vydrží, měl by být skiareál v provozu ještě příští týden od pátku do pondělí 1. května, a to všechny čtyři dny od rána 08:30 do 16:00. Nepamatuji se, že by byl areál v provozu tak dlouho, řekl ČTK Jaroslav Paur z Klínovce. Podle něj jsou Klínovec s Pradědem zřejmě poslední kopce v Česku, kde se lyžuje.

Areál byl v provozu do konce minulého týdne, poté letos poprvé v pracovní dny od pondělí do čtvrtka zavřel a od tohoto pátku se vleky opět rozjely. "Ve středu se podle předpovědi rozhodne, jestli otevřeme ještě od pátku do pondělí 1. máje," uvedl Paur. Podle prognózy meteorologů má chladné počasí vydržet a lyžovat by se mělo.

Dnes do 14:30 prošlo turnikety hrubým odhadem do 800 lyžařů od dětí po seniory. "Teploty se pořád pohybují kolem nuly, v 14:30 bylo na vrcholu Klínovce minus dva. V noci na dnešek mrzlo, o noc dříve ne.

"Pracuji tu sedm let a že by se lyžovalo takhle dlouho, tak to nepamatuji," uvedl Paur.

V provozu byla lanovka CineStar Express, upraveny jsou sjezdovky Dámská, Pařezovka a lyžařská cesta 2a. Na parkovišti na vrcholu Klínovce je možné parkovat zdarma. Lyžuje se za mimosezonní ceny. Dospělí zaplatí za den 390 korun, denní skipas pro děti je za 270 Kč.

Na Klínovci se v aktuální sezoně poprvé lyžovalo 19. listopadu, provoz zahájil jako první ze skiareálů v Karlovarském kraji. Vrchol Klínovce leží v nadmořské výšce 1244 metrů.