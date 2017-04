České Budějovice - V Jihočeském kraji patrně bude vládnout nová koalice ČSSD, KDU-ČSL, uskupení Pro Jižní Čechy a hnutí Jihočeši 2012. Subjekty by měly podepsat memorandum o spolupráci v úterý. Koalice by držela těsnou většinu, disponovala by 28 zastupiteli z 55. ČTK to řekl zdroj, který se zabývá koaličním vyjednáváním. Jihočeský kraj po loňských podzimních volbách vedla koalice ČSSD, ANO a Jihočeši 2012. V pondělí se rozpadla. Oficiálně byly důvodem neshody ANO a ČSSD ohledně fungování společnosti Jihočeské nemocnice, kterou řídí kraj.

Novou koalici už nepovede hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Hodlá na nejbližší schůzi zastupitelstva na funkci rezignovat a znovu už o ni nebude usilovat. Zimola navrhuje na hejtmanku svou současnou náměstkyni Ivanu Stráskou (ČSSD). Otázky personálního obsazení a stranického rozložení v nové koalici zatím nejsou známy ani z neoficiálních zdrojů.

Koalici se od začátku týdne snaží sestavit i hnutí ANO. Obrátilo se na stejné potenciální partnery jako sociální demokraté. ANO oslovilo Jihočechy 2012, KDU-ČSL i koalici Pro Jižní Čechy a ještě ODS. Toto uskupení by dohromady mělo 33 zastupitelů.

Spory mezi ČSSD a ANO začaly na březnovém jednání zastupitelstva. Týkaly se vedení Jihočeských nemocnic. ANO kritizovalo fakt, že předseda představenstva Martin Bláha, který figuruje i ve vedoucích pozicích v okresních nemocnicích, pobírá ročně 7,2 milionu korun. Navíc ANO poukazovalo na to, že Bláha nechává stavět pro Zimolu rekreační dům v Lipně nad Vltavou.

Stejné věci kritizovali i opoziční zastupitelé a snažili se získat dostatečnou podporu pro svolání mimořádného zastupitelstva. Iniciativa nakonec získala potřebný souhlas minimálně od třetiny zastupitelů a Zimola svolal mimořádné zasedání na 27. dubna.