Lednice (Břeclavsko) - Na dnešní jednání koalice nedorazí šéf hnutí ANO Andrej Babiš ani předseda poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek. Ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec ČTK řekl, že nedostali pozvánku. Jednání se nezúčastní ani ostatní šéfové poslaneckých klubů. Podle mluvčího vlády Martina Ayrera premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pozval kvůli rozpočtu jen vicepremiéry a ministry.

Hnutí ANO večerní jednání nepovažuje za standardní koaliční radu, vedle Brabce půjdou za ANO na jednání ministři obrany Martin Stropnický, financí Ivan Pilný a dopravy Dan Ťok. Koalice by měla jednat o návrhu rozpočtu a například o požadavcích učitelů na zvýšení platů.

Ayrer ČTK sdělil, že předseda vlády svolal jednání k prioritám státního rozpočtu na příští rok jako koaliční s tím, že na něj pozval místopředsedy vlády a zároveň měla každá z koaličních stran možnost nominovat tři vybrané členy vlády. "Záměrem premiéra je dosáhnout shody koaličních ministrů na základních cílech rozpočtu, aby mohl být rozpočet včas schválen ve vládě a byl také včas předložen do Poslanecké sněmovny," uvedl.

V Lednici se dnes setkaly česká a slovenská vláda, po samostatné schůzi české vlády se uskuteční i koaliční jednání. Spekulovalo se o tom, že by na něj ministři za ANO nešli, protože nejde o oficiální koaliční radu. "Není to de iure koaliční rada, což považuju za důležité. Je to jen setkání koaličních ministrů za jednotlivé strany, ale krom (premiéra) Bohuslava Sobotky tady nebudou koaliční předsedové. Není tady Pavel Bělobrádek a nebyl pozván Andrej Babiš ani Jaroslav Faltýnek jako první místopředseda hnutí a stálý člen koaliční rady," objasnil Brabec.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák ČTK řekl, že sestavy jednotlivých stran na koaliční radě se mění v závislosti na probíraných tématech. Pozvání do Lednice mu také nedorazilo, o termínu ví pouze z médií. Podobně reagoval na dotaz ČTK i předseda sněmovního klubu lidovců Jiří Mihola.

Neoficiální schůzka podle Brabce neznamená, že se není o čem bavit. "Nemůže to mít oficiální statut, ale daleko podstatnější je, abychom si řekli, jaké jsou možnosti státního rozpočtu a deficitu státního rozpočtu. Je zřejmé, že pokud mají být uspokojeny všechny nároky, které jsou vznášeny především ze strany odborů, tak je to mimo možnosti schváleného padesátimiliardového deficitu," uvedl Brabec.

Školské odbory hrozí tím, že pokud se nevyhoví jejich požadavkům, vyhlásí stávkovou pohotovost. Odbory požadují od listopadu zvýšení platu učitelů v regionálním školství o 15 procent a u nepedagogických pracovníků o deset procent. Hnutí ANO se podle Brabce bude snažit, aby se nároky učitelů vzaly v úvahu. "Týká se to i nepedagogických pracovníků. Chtěli bychom zohlednit učitele, oni dostali relativně nejméně přidáno. Navýšení deficitu ale není ideální varianta a existuje nekonečná řada možností," dodal Brabec.