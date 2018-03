Písně a výstupy ze třiatřiceti her pražského divadla Semafor zahrnující tvorbu let 1989 až 2015 soustředilo do jedenácti CD vydavatelství Supraphon. Na setkání 1. března 2018 komplet představili principál této scény s téměř šedesátiletou tradicí Jiří Suchý a jeho hlavní herecká partnerka Jitka Molavcová. Suchý současně převzal Zlatou desku za trojalbum Zlatá kolekce, které s podtitulem Kdykoliv, kdekoliv vyšlo předloni k jeho pětaosmdesátinám. ČTK/Šulová Kateřina