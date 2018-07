Praha - Předsedové Ústavního soudu (ÚS) Pavel Rychetský a Nejvyššího soudu (NS) Pavel Šámal se dnes odpoledne sejdou s prezidentem Milošem Zemanem. Na konzultaci je pozval, aby s nimi probral kauzu společnosti H-System. Zeman kritizoval rozhodnutí Nejvyššího soudu, který minulé úterý nařídil asi stovce obyvatel domů v Horoměřicích u Prahy postavených na pozemcích H-Systemu, aby se do 23. srpna vystěhovali. Šámal i Rychetský sice prezidentovo pozvání přijali, konkrétní obsah schůzky však není příliš jasný. ČTK bude vysílat živé video z případného vystoupení pro média po schůzce předsedů soudců u Zemana.

Rychetský na pozvánku reagoval vyjádřením, že "nemá potuchy", o čem by se mohlo jednat. Šámal zase v prohlášení zdůraznil, že s hlavou státu nemůže kvůli nezávislosti konkrétní případ probírat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru pouze uvedl, že oba soudci byli pozváni "za účelem konzultace v kauze H-System".

Prezident k týden starému verdiktu NS uvedl, že společně s dalšímu rozsudky "vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému". Za tento výrok jej kritizoval soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který se kauzou zabýval. Poukázal při tom na roli bývalého Zemanova poradce Miroslava Šloufa a na jeho propojení s H-Systemem. Bývalá právní zástupkyně části poškozených klientů H-Systemu Hana Marvanová zase uvedla, že část peněz "vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD" v době, kdy byl předsedou strany Zeman.

Svolání schůzky považuje za nešťastné ústavní právník Jan Kysela, který v kroku vidí možnost zásahu politické moci do moci soudní. Zeman přitom není jediným politikem, který v posledních dnech do kauzy vstupuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) nejdříve označil definitivní verdikt NS za nespravedlnost, poté se chopil role prostředníka ve vyjednávání mezi poškozenými stranami a správcem konkurzní podstaty H-Systemu Josefem Monsportem. Správce na pondělním jednání přislíbil, že do vyřešení případu nebude rodiny zasažené verdiktem NS z bytů v Horoměřicích vystěhovávat.