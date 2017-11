Praha - Několik centimetrů sněhu v noci na dnešek napadlo na horách a ve vyšších polohách v Česku, výraznější komplikace v dopravě ale první silnější sněžení nadcházející zimy nezpůsobilo. Silnice jsou i v horských úsecích s opatrností sjízdné. Před silným sněžením varovali meteorologové pro oblast západních Čech, napadnout podle nich mohlo až 15 centimetrů.

Veškerá technika zimní údržby vyjela na silnice v Plzeňském kraji. "Do pěti centimetrů sněhu napadlo ve vyšších polohách Šumavy (Klatovsko), Českého lesa (Domažlicko a Tachovsko), ale i v Brdech ve směru na Rožmitál, například kolem Míšova (jih Plzeňska), takže už to bylo i na radlici," uvedl dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

Situace byla nakonec lepší, než se zdálo podle předpovědi meteorologů, dodal dispečer. Zejména na Tachovsku nicméně těžký sníh ohýbal stromy a lámal větve a silničáři museli k jejich odstranění povolat hasiče. Stejně jako v Plzeňském i v Karlovarském kraji začal padat sníh už v neděli odpoledne, na prohřátých silnicích tam ale rychle odtával.

Slabá vrstva ujetého sněhu ležela ráno na některých komunikacích na jihu Čech, silničáři museli vyjet na Prachaticku ale i na na úsek dálnice D3 z Veselí nad Lužnicí směrem na Prahu. Jen se zvýšenou opatrností bylo ráno sjízdných zhruba 40 procent silnic v okresech Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice, řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

Na Červenohorském sedle v Olomouckém kraji napadlo do deseti centimetrů sněhu. "Stále sněží a silnice přes sedlo je s opatrností sjízdná," řekl ráno dispečer společnosti Stavby, opravy a údržba silnic. Několik centimetrů nasněžilo ve vyšších polohách i jinde na Šumpersku a Jesenicku, silnice tam jsou po chemickém posypu už holé a mokré.

Až pět centimetrů napadlo v noci na Žďársku na Vysočině, silničáři sníh odstraňovali pomocí 24 pluhů, dvě radlice zasahovaly v okolí Sněžného a Tří Studní. Ráno už byly všechny silnice sjízdné bez omezení. V Krušných horách, hlavně na Chomutovsku a Mostecku leží na komunikacích nižších tříd zbytky rozbředlého sněhu, místy se může tvořit náledí. Dálnice D8 a silnice první třídy v Ústeckém kraji byly ráno po chemickém ošetření mokré. Ve středních Čechách sněžilo na Rakovnicku a Příbramsku, silničáři poslali do terénu asi pět sypačů.

Jihočeský kraj

Slabá vrstva ujetého sněhu leží dnes ráno ve vyšších polohách na silnicích na Prachaticku. Jihočeští silničáři zde vyjeli i na silnice nižších tříd, zasahovali také na úseku dálnice D3 z Veselí nad Lužnicí směrem na Prahu. Ve vyšších polohách jsou jihočeské silnice sjízdné se zvýšenou opatrností, místy mohou namrzat. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

Jen se zvýšenou opatrností je sjízdných zhruba 40 procent silnic v okresech Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice. O plošném náledí silničáři hlášení nemají.

Dva sypače vyjely na silnici z Vimperka na Kvildu a Borová Lada. "Ve vyšších polohách na Prachaticku je to trochu horší, pak jsme ještě měli výjezd na dálnici D3 z Veselí nad Lužnicí na hranici kraje. Technika je na Prachaticku venku, udržují i silnice nižších tříd. Silnice jsou v nižších polohách mokré, ve vyšších polohách je slabá vrstva ujetého sněhu," řekla dispečerka.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v jižních Čechách převážně velká oblačnost, na většině území sněhové přeháňky, v nejnižších polohách smíšené. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od dvou do pěti stupňů Celsia, na horách v tisíci metrech kolem jednoho stupně pod nulou.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek a ráno sněžilo. Na silnicích ve vyšších polohách na Trutnovsku, Jičínsku, Náchodsku a Rychnovsku zůstává rozbředlý sníh. Všechny silnice byly dnes ráno s opatrností sjízdné. Na hřebenech Krkonoš teplota klesla pod minus pět stupňů Celsia. ČTK to dnes zjistila u silničářů v kraji.

Na horách hradeckého kraje by podle meteorologů mohlo být dnes sněžení trvalejší. "Na horách by se mohly tvořit sněhové jazyky, na hřebenech i závěje," uvedli meteorologové. V nižších polohách se čeká zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, a to i sněhovými.

Liberecký kraj

V horských oblastech v Libereckém kraji napadlo do rána až deset centimetrů sněhu. Silnice jsou ale většinou jen holé a po chemickém ošetření mokré, místy hlavně v horách mohou být na silnicích zbytky rozbředlého sněhu, řekl dnes ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Motoristé by podle něj měli počítat se sněhovými přeháňkami a v polohách nad 400 metrů nad mořem se sněžením.

"V průběhu dne budeme jednat o uzavření silnice 290 kolem přehrady Souš v Jizerských horách," řekl Pospíšil. Silnice je frekventovanou spojnicí z Frýdlantského výběžku přes Jizerské hory, vede ale po hrázi nádrže, která zásobuje pitnou vodou Liberecko a Jablonecko. Kvůli ochraně zdroje pitné vody se pravidelně v zimních měsících uzavírá. Je jednou ze dvou komunikací druhé třídy v Libereckém kraji, které se v zimě neudržují. To druhou je krkonošská komunikace 286 z Horních Míseček na Vrbatovu Boudu.

Celkem silničáři v zimě udržují 2007 kilometrů silnic druhých a třetích tříd, zcela bez údržby zůstane letos v zimě jen asi 69 kilometrů. Přibylo silnic, které jsou osazeny značkou "zimní výbava", na které mohou vjet motoristé od 1. listopadu do 31. března pouze se zimními pneumatikami bez ohledu na počasí. V Libereckém kraji je takto označeno 12 silnic většinou třetí třídy v Jizerských horách a Krkonoších, ale i několik úseků silnic druhé třídy.

Olomoucký kraj

Několik centimetrů sněhu napadlo v noci ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka. Silnice tam jsou po chemickém posypu už holé a mokré, avšak řidiči by měli jezdit opatrně, řekli dnes ČTK dispečeři údržby silnic. Zimní údržbu zhruba 400 kilometrů silnic první třídy v Olomoucké kraji poprvé místo krajské správy zajišťuje konsorcium firem VE CZ, Eurovia CS a Stavby, opravy a údržba silnic.

Silnice první třídy jsou po nočním sněžení na Jesenicku a Šumpersku bez větších problémů sjízdné. "Na Červenohorském sedle napadlo do deseti centimetrů. Sníh jsme v noci průběžně odhrnovali a provedli jsme tam i chemický posyp. Stále sněží a silnice přes sedlo je s opatrností sjízdná," řekl dispečer společnosti Stavby, opravy a údržba silnic.

Podobná situace je v Jeseníkách také na silnicích druhé a třetí třídy. "Na Jesenicku to se sněžením tak dramatické nebylo. Ve vyšších polohách napadlo na silnice druhé a třetí třídy zhruba do dvou centimetrů sněhu," řekl dispečer jesenické správy silnic, podle kterého celou noc byly v tomto horském okrese spíše smíšené srážky. "Sněžilo hlavně na Ostružné, Ramzové a v okolí Vidly. Po chemickém posypu tam jsou už vozovky druhé a třetí třídy holé a mokré," uvedl. Bez větších problémů jsou sjízdné silnice také na sousedním Šumpersku.

Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku v noci nesněžilo a silnice tam jsou ráno holé a mokré.

Plzeňský kraj

Silnice Plzeňského kraje pokryl v noci první sníh. V terénu byly veškerá technika údržby. Všechny vozovky jsou sjízdné, provoz je všude plynulý, problémy nehlásí ani policie. Teploty se pohybují kolem nuly, během dne by měl všechen sníh odtát a teploty mírně vzrostou. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička.

"Do pěti centimetrů sněhu napadlo ve vyšších polohách Šumavy (Klatovsko), Českého lesa (Domažlicko a Tachovsko), ale i v Brdech ve směru na Rožmitál, například kolem Míšova (jih Plzeňska), takže už to bylo i na radlici," uvedl. Podle Slapničky byla původní předpověď meteorologů horší, než jaká byla nakonec skutečnost. V místech, kde se sype solí, sníh taje. Podobně na stovkách kilometrů úseků na Šumavě a v Českém lese, kde se nesmí solit a silnice se ošetřují kamennou drtí.

"Místy, zejména na Tachovsku, těžký sníh ohýbal stromy a lámal větve. Museli jsme povolat hasiče, aby je odstranili," uvedl dispečer.

V Plzeňském kraji udržují silničáři v zimě přes 5000 kilometrů silnic, a to 4600 kilometrů krajských komunikací II. a III. třídy a smluvně také 426 kilometrů státních silnic I. třídy.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno sjízdné, náledí se netvoří. Sněžilo jen večer na Rakovnicku a Příbramsku, v terénu bylo asi pět sypačů. Dále už nebylo nutné techniku nasazovat, řekl ČTK pracovník dispečinku krajských silničářů.

"Silnice ve Středočeském kraji jsou převážně mokré, náledí se nikde po ránu nevyskytovalo a teploty se pohybují kolem dvou stupňů Celsia. Mělo by to být všechno sjízdné," uvedl dispečer kolem 06:30.

Studený vzduch postupující Českem od severozápadu v neděli přinesl déšť, který začal na západě a severozápadě Čech přecházet i ve středních a nižších polohách ve sněžení. Meteorologové upozorňovali na možné problémy v dopravě.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou dnes ráno většinou sjízdné, v Krušných horách leží na komunikacích nižších tříd zbytky rozbředlého sněhu. Dopravu v kraji nekomplikuje žádná vážnější nehoda, místy se ale může tvořit náledí, vyplývá z informací silničářů.

Dálnice D8 je po chemickém ošetření mokrá, podobné je to u silnic prvních tříd. K opatrnosti silničáři nabádají v Krušných horách. Především na Chomutovsku a Mostecku jsou silnice druhých a třetích tříd sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Po ošetření na nich leží zbytky rozbředlého sněhu. Ve středních a vyšších polohách se během rána může vyskytnout náledí.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo, postupně proměnlivá oblačnost, občas s přeháňkami, v polohách nad 400 metrů sněhovými. Na horách může sněžit trvaleji. Nejvyšší teploty vystoupí na tři až šest stupňů Celsia, na horách na minus dva až plus jeden stupeň.

Kraj Vysočina

Sněhové přeháňky s deštěm zasáhly na Vysočině během nedělního večera a noci na dnešek zejména Žďársko, kde napadlo tři až pět centimetrů sněhu. Silničáři sníh odstraňovali pomocí 24 pluhů, dvě radlice zasahovaly v okolí Sněžného a Tří Studní. Všechny silnice jsou dnes ráno sjízdné bez omezení, vážnější problémy nenastaly ani v noci. ČTK to řekl Aleš Hubený z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

"Teploty se dnes ráno pohybují v kraji od minus 0,2 do plus dvou stupňů," řekl Hubený. Sněžit podle něj začalo v neděli po 17:00, mokrý sníh však většinou hned roztával. Na Žďársku zůstal na vozovkách kvůli vyšší nadmořské výšce.

Během pondělí má být v kraji podle meteorologů převážně zataženo, během dne bude proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, od nadmořské výšky 400 metrů většinou sněhovými. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou jednoho až čtyř stupňů Celsia. Foukat má čerstvý severozápadní až severní vítr rychlostí místy v nárazech přes 50 kilometrů v hodině.