Miami - Hurikán Irma postupuje podél západofloridského pobřeží. Ačkoli se jeho síla snížila na druhý stupeň z pětistupňové škály, zůstává podle meteorologů extrémně nebezpečný. Následky rozbouřeného živlu pociťuje celá Florida. Téměř čtyři miliony domů a podniků jsou bez proudu, byla nařízena evakuace zhruba 6,5 milionu lidí a zrušeny tisíce letů. Hurikán provázejí záplavy, na jihu Floridy byla rovněž zpozorována tornáda, píše agentura Reuters.

V neděli se objevily zprávy o prvních obětech, v dopravních nehodách způsobených prudkým větrem a deštěm na jihu a západě poloostrova zahynuli tři lidé. Silné větry rovněž způsobily pád tří stavebních jeřábů, v této souvislosti nicméně nejsou hlášena žádná zranění.Americký prezident Donald Trump vyhlásil na Floridě stav přírodní katastrofy, což umožňuje lidem postiženým hurikánem žádat o federální pomoc. Hurikán nyní směřuje k zátoce Tampa Bay s dvojměstím Tampa - St. Petersburg. V aglomeraci žijí asi tři miliony lidí. Tampa v neděli večer vyhlásila zákaz vycházení, který má trvat až do odvolání.Trump se chce na Floridu co nejdřív vypravit. Podle prezidentského týmu hlava státu sleduje postup Irmy "24 hodin denně". Prezident upozornil, že hurikán bude stát USA "spoustu peněz". Dodal nicméně, že nyní se obává o lidské životy, ne o náklady.Meteorologové očekávají, že Irma z Floridy zamíří do států Georgia, Alabama a Tennessee. Národní středisko pro hurikány (NHC) nicméně předpokládá, že na severu Floridy či na jihu Georgie dnes Irma zeslábne v tropickou bouři.