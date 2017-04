Praha - Festival filmové hudby Film Music Prague zahájí 21. dubna v Paláci Žofín držitel Grammy a Zlatého globu Craig Armstrong. O den později akce v pražském Foru Karlín nabídne multimediální koncertní show Alien: The Symphony. Přehlídku 23. dubna na stejném místě zakončí galakoncert, na kterém vystoupí japonský skladatel a dirigent Joe Hisaiši, autor hudby ke slavným animovaným filmům japonského Studia Ghibli Cesta do fantazie nebo Princezna Mononoke. ČTK o tom informoval ředitel festivalu Nikola Bojčev.

Skotský skladatel Armstrong, autor oceňované hudby k filmu Moulin Rouge!, uvede v rámci koncertu A Story of Love hned několik světových premiér. Poprvé zazní v koncertním provedení skladby z historického dramatu Královna Alžběta: Zlatý věk a také z nového thrilleru Snowden.

"Craig Armstrong přijímá pozvání na festivaly jen výjimečně. Proto je pro nás čest, že do Prahy přijede. Čeští fanoušci mají ojedinělou příležitost potkat tohoto hollywoodského skladatele osobně. Připravujeme s ním panelovou diskuzi," dodal k programu Bojčev.

Na programu jsou dále ukázky z Armstrongových známých filmů Láska nebeská, Romeo a Julie a Velký Gatsby. Sólových pěveckých partů se ujmou Tereza Černochová a britská sopranistka Christina Johnstonová. V Paláci Žofín dále vystoupí orchestr Praga Sinfonietta a sbor Vox Pragae pod taktovkou české dirigentky Miriam Němcové.

O den později Film Music Prague ve Foru Karlín nabídne multimediální koncertní show Alien: The Symphony. Dvouhodinová akce kombinuje hudbu z filmů o vetřelcích se speciálními efekty a osvětlením. Pod vedením japonského dirigenta Čuheie Iwasakiho vystoupí Filmová filharmonie a sbor. Ve světové premiéře zazní suita z filmu Prometheus, pro který napsal část hudby skladatel Harry Gregson-Williams.

Hisaiši bude 23. dubna při své první návštěvě Česka ve Foru Karlín dirigovat koncert nazvaný The World of Joe Hisaishi. Hisaiši bude dirigovat symfonický orchestr a chlapecký sbor Boni Pueri. Japonský skladatel vytvořil od roku 1981 přes sto soundtracků i alb, nejznámější je jeho hudba k filmům animátora Hajaa Mijazakiho, včetně soundtracků ke snímku Cesta do fantazie. Ten v roce 2003 získal Oscara za nejlepší celovečerní animovaný film. Vedle komponování hudby působí také jako hudební aranžér a dirigent. Rodák z Nagana vlastním jménem Mamoru Fudžisawa si zvolil svůj umělecký pseudonym podle amerického hudebníka a producenta Quincy Jonese.

Film Music Prague každoročně přiváží do metropole netradiční hollywoodské projekty za účasti různých hostů, zejména skladatelů. Hvězdou loňského ročníku byl britský skladatel David Arnold, autor hudby ke čtyřem bondovkám a velkofilmům Hvězdná brána, Den nezávislosti nebo Godzilla. Více informací se nachází na www.filmmusicprague.com.