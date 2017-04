Olomouc - Jedna z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň a sopranistek Eva Urbanová bude hlavní hvězdou letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc. V prostorách Moravské filharmonie vystoupí na začátku května hned dvakrát, řekl dnes novinářům ředitel filharmonie Vladislav Kvapil. Program přehlídky završí koncert skupiny Olympic za doprovodu Moravské filharmonie.

Na festivalu v uplynulých ročnících vystoupili světoví operní pěvci, jako mexický tenorista Ramón Vargas či operní pěvec José Cura. "Rozhodli jsme se letos na zahajovací koncert vybrat z domácích pěvců, kteří jsou slavní a prosazují se ve světě. Volba byla vcelku jasná. Eva Urbanová je velká hvězda, zpívá na předních světových scénách a navíc je typická představitelka velkých rolí českých oper," uvedl Kvapil.

V podání Urbanové zazní na koncertě árie z českých oper. Její vystoupení domlouvali zástupci filharmonie zhruba rok, kvůli časovým možnostem pěvkyně se posunulo i zahájení samotného festivalu o několik dní, a to na 5. květen. Zahajovací koncert tentokrát nebude na Výstavišti Flora, ale v sídle filharmonie. Urbanová vystoupí i o den později, důvodem je i menší kapacita sálu Reduty.

Přehlídka letos představí také vítěze ústředního kola Soutěžní přehlídky základních uměleckých škol ve hře smyčcových souborů z roku 2015. Podle Kvapila jde o zajímavý projekt. "Mnozí profesionálové by byli překvapeni, jak mladí začínající umělci, často dvanáctiletí či třináctiletí, dokážou hrát na profesionální úrovni," řekl Kvapil. Součástí festivalu je také například vystoupení Dvořákova klavírního kvarteta, které se uskuteční v polovině května v Klášterním Hradisku.

Festival cílí na široké spektrum posluchačů, proto jsou v programu i netradiční projekty. Jde například o promítání černobílé grotesky v kině Metropol, kterou již deset let doprovází orchestr Moravské filharmonie. Letos je na programu film Frigo na mašině z roku 1926. Festival nabízí také divadlo, do Olomouce přijede Divadlo Palace Praha s představením Jiřího Hubače Stará dobrá kapela. Přehlídku ukončí koncert skupiny Olympic 21. května ve sportovní hale univerzity. Kapela, která letos oslaví 55 let své existence, se představí netradičně, za doprovodu smyčcového orchestru filharmonie. Kapacita haly je 1000 míst, doplnil Kvapil.

Festival Dvořákova Olomouc navazuje na původní Olomoucké hudební jaro založené v roce 1958. Zasvěcení festivalu Antonínu Dvořákovi vysvětluje vedení filharmonie jeho blízkým vztahem k Olomouci, kde úzce spolupracoval s pěveckým spolkem Žerotín.