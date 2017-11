Praha - Poslední tři pracovní dny zbývají politickým stranám na dohodu o vedení Sněmovny, ustavující schůzi svolal šéf dolní komory z minulého volebního období Jan Hamáček na pondělí 20. listopadu. Dnes se tak ve Sněmovně uskuteční řada bilaterálních schůzek i neformální jednání středopravicových subjektů.

Zástupci hnutí ANO, jehož předseda Andrej Babiš skládá menšinovou vládu, by se měli do konce týdne s představiteli ostatních stran domluvit na tom, které straně připadne vedení kterého výboru. Podporu nejen ANO nezískal návrh Pirátů, aby výbory připadly pouze opozičním stranám. Schůzek se dnes a ve středu nezúčastní Babiš kvůli cestě do regionů, dnes navštíví Ostravsko, ve středu Olomoucko.

Dopoledne se ve Sněmovně sejde pracovní skupina k ustavení volební komise, v níž má každá strana po dvou zástupcích, a ve středu se má sejít samotná komise. Komise má zajistit, aby se na ustavující schůzi Sněmovny mohly uskutečnit volby do sněmovních funkcí a orgánů.