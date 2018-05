Praha - Na dnešním jednání pražského zastupitelstva se zřejmě nakonec nebude projednávat další osud Libeňského mostu, je však možné, že zasedání nepřežije současná vládní koalice. Hnutí ANO podle kuloárních informací zvažuje, že předloží zastupitelům návrh na odvolání radních Jany Plamínkové a Petry Kolínské z Trojkoalice. To by znamenalo konec koaliční smlouvy. Šlo by o vyvrcholení dlouhodobých sporů mezi ANO a ČSSD na jedné a Trojkoalicí na druhé straně.

Původně se měl na dnešním jednání projednávat plán na zbourání Libeňského mostu, radní však v úterý tento bod z programu stáhli. Právě kvůli otázce Libeňského mostu se koalice dostala do nynější krize. Strany od začátku května jednají v takzvaném dohodovacím řízení, které vyvolalo ANO. Zastupitelé za Trojkoalici podle něj porušili koaliční smlouvu.

Zástupci opozičních ODS a TOP 09 ve středu uvedli, že jsou za určitých podmínek ochotni podpořit fungování menšinové rady bez podpory hlasů Trojkoalice. V případě návrhu na odvolání radních budou obě opoziční strany hlasovat pro, sami ho však navrhovat nebudou.

Na programu dnešního jednání je například zakázka na rekonstrukci Václavského náměstí.