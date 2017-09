Ostrava - Na letošním 17. ročníku Dnů NATO, které se v polovině září uskuteční na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku, se představí celkem 17 zemí. Poprvé se současně budou prezentovat i tři mimoevropské země - USA, Kanada a Saudská Arábie. Největší bezpečnostní show v Evropě nabídne i několik zahraničních premiér, řekl dnes novinářům hlavní organizátor akce Zbyněk Pavlačík.

S premiérovou ukázkou se ve střední Evropě představí akrobatická skupina Saudi Hawks. "Je to skupina, která se v Evropě účastní teprve potřetí, oni plánují hodně dopředu. My jsme s nimi začali jednat před bezmála třemi lety a jsem velice rád, že se to podařilo, protože následující roky mají svůj program plný," uvedl Pavlačík.

Na mošnovské letiště dorazí přes 80 kusů letecké techniky a přes 200 kusů pozemní techniky. Za oba dny show pak bude možno sledovat přes 60 ukázek a 15 hodin hlavního programu.

Například Spojené státy americké se na letiště vrátí se svými strategickými bombardéry B-1B Lancer a B-52 Stratofortress. "Tyto letouny se na veřejných akcích společně ukazují velmi vzácně, je proto velmi unikátní, že je bude možno takto u nás vidět dva roky po sobě," řekl Pavlačík.

Speciální partnerskou zemí akce letos bude Slovensko, které chystá exkluzivní premiéry i derniéry techniky svých ozbrojených sil i dalších bezpečnostních složek. Velkým lákadlem zřejmě bude víceúčelový vrtulník UH-60 Black Hawk, který na letošních Dnech NATO zažije mezinárodní premiéru. Stroje, kterých slovenská vláda v roce 2015 nakoupila devět, jsou nyní postupně dodávány do výzbroje vzdušných sil.

Lákadlem bude i účast stroje Tu-154, který bude Slovensko letos vyřazovat z aktivní služby. Sloužil až do roku 2007 také českému letectvu, ale na Dnech NATO ho návštěvníci nikdy neviděli. Tímto typem stroje se také vraceli čeští hokejisté z vítězné olympiády v Naganu v roce 1998.

Na show se letos představí například i nový display pilot Ivo Kardoš s letounem JAS-39 Gripen, který teprve v květnu získal certifikát k provádění ukázek na veřejných akcích na tomto letounu. Už o dva měsíce později ale porota Royal International Air Tattoo v britském Faifordu ocenila českého pilota za nejlepší zahraniční ukázku.

Dny NATO se budou konat ve dnech 16. a 17. září. Podle moravskoslezského policejního ředitele Tomáše Kužela bude do akce nasazeno 250 policistů. Znovu lze očekávat komplikace v dopravě. Program a další podrobnosti lze najít na www.natodays.cz.