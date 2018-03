Zdiby (u Prahy) - Stavbaři začnou dnes na dálnici D8 u Zdib nedaleko Prahy bourat polovinu dálničního mostu přes silnici I/9. Demolice by měla pokračovat ve čtvrtek, v pátek jsou v plánu odklízecí práce. Podle Ředitelství silnic a dálnic půjde o první bourání dálničního mostu v letošním roce.

O víkendu byl u sjezdu na Zdiby kvůli rekonstrukci vozovky převeden provoz z levé části dálnice na pravou. Auta jezdí v takzvaném režimu dva plus dva, tedy v každém směru dvěma jízdními pruhy.

Kvůli odstraňování levé poloviny dálničního mostu bude silnice I/9 pod mostem do soboty uzavřena. Poté bude provoz možný jen v jednom směru, a to od Mělníka na Zdiby. Objízdně trasy budou vyznačeny. Dopravní opatření budou platit do konce července, poté se změní podle dalšího postupu prací. Pravá část dálničního mostu se má demolovat příští rok.