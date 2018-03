Na dálnici D8 silničáři od 7. března demolují dálniční most přes silnici I/9 ze Zdib na Mělník. Demoliční práce se již chýlí ke konci, následovat bude úklid trosek ze silnice, která je nyní uzavřena. Částečně se na ní provoz vrátí nejpozději 11. března, pod dálnicí budou moci v místě projíždět auta jedoucí ve směru do Prahy. Ve směru z Prahy na Mělník budou muset řidiči používat objízdné trasy.

Zdiby (u Prahy) - Na dálnici D8 silničáři od dnešního dne demolují dálniční most přes silnici I/9 ze Zdib na Mělník. Demoliční práce se již chýlí ke konci, následovat bude úklid trosek ze silnice, která je nyní uzavřena. Částečně se na ní provoz vrátí nejpozději v neděli, pod dálnicí budou moci v místě projíždět auta jedoucí ve směru do Prahy. Ve směru z Prahy na Mělník budou muset řidiči používat objízdné trasy, řekl dnes novinářům mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Most podle Rýdla není ve špatném stavu, ŘSD chce ale místo něj postavit větší most, a to kvůli plánovanému rozšíření dálnice D8 před Prahou na tři pruhy v každém směru. "Do těchto míst, až dobudujeme severní a severozápadní část Pražského okruhu, přivedeme dost významnou dopravní intenzitu," řekl Rýdl.

Demolice a následná stavba nového mostu je součástí kompletní rekonstrukce D8 před Prahou. Opraven bude úsek od Prahy až do pátého kilometru postupně v obou směrech. Náklady na celkovou rekonstrukci dosáhnou 269 milionů korun, stavba mostu by měla být hotova v září 2019. Řidiči podle Rýdla ale zřejmě budou moci dálnici využívat o něco dříve.

Poté, co ŘSD dokončí stavbu nového mostu na D8 ve směru na Prahu, bude do tohoto směru opět převedena veškerá doprava a začne oprava druhého mostu ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Průběh prací bude podle Rýdla obdobný jako u mostu ve směru na Prahu.

Mluvčí ŘSD uvedl, že demolice mostu zásadní komplikace na dálnici D8 nezpůsobuje, a to díky uspořádání dopravy do dvou pruhů v každém směru. Komplikace ale mohou vznikat na příjezdových komunikacích, jelikož auta mají ztížené podmínky pro napojení na dálnici.

Technologii, kterou ŘSD při demolici mostu na D8 ve Zdibech používá, použila firma již minimálně ve 20 případech při modernizaci dálnice D1. "Těžká technologie a těžké mechanismy likvidují ten most nikoliv způsobem, že by ho shodily na zem, ale rozkoušou ho ta pneumatická kladiva a nůžky přímo ve stoje. Ty betonové trosky padají dolů na šotolinové lože, které jsme tam připravili v minulých dnech, a to proto, abychom nepoškodili vozovku silnice, která prochází pod mostem a kterou dáme nejpozději od neděle opět do provozu," řekl Rýdl.

Řidičům jedoucím z Prahy na Mělník se doporučuje využít dálnici D8 a sjet z ní sjezdem na Zdiby, kde se následně napojí na silnici I/9. Objízdné trasy za aktuálně uzavřenou silnici pod dálničním mostem jsou vyznačeny.