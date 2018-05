Stehelčeves (Kladensko) - Na dálnici D7 na Kladensku dnes narazilo auto do sanitky, která přijela k dopravní nehodě. Obě kolize si vyžádaly celkem čtyři zraněné. Dva záchranáři utrpěli lehká a dva cestující v osobních autech středně těžká zranění, řekli ČTK mluvčí krajských hasičů a záchranné služby Ladislav Holomčík a Petra Effenbergerová.

Událost se stala na 10. kilometru ve směru na Slaný. Kolem 08:45 tam havarovalo osobní auto, které skončilo na boku mimo dálnici. Ve voze utrpěl jeden člověk středně těžké zranění. K nehodě vyrazili záchranáři, do nichž ale zezadu narazilo další auto. "Naši jsou zraněni lehce, jeli do Slaného na chirurgii," uvedla Effenbergerová. Ve vozidle, které narazilo do sanitky, utrpěl další člověk středně těžké poranění.

Oba zranění civilisté podle Effenbergerové skončili v pražské motolské nemocnici.