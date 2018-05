Humpolec (Pelhřimovsko) - Dálnice D1 u Humpolce je od 19:00 v obou směrech uzavřená kvůli bourání dvou nadjezdů u Jiřic a Hněvkovic. O zahájení plánované uzavírky ČTK informovala mluvčí krajské policie Stanislava Miláčková. Provoz na D1 by měl být podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obnoven do nedělních 09:00. Osobní auta uzavřenou část objíždějí po vyznačených trasách mezi dálničními sjezdy Humpolec na 90. kilometru a Loket na 66. kilometru. Objízdná trasa pro těžší vozidla vede až k Mirošovicím na 21. kilometru D1.

Ve směru na Brno je dálnice uzavřena mezi Loktem a Humpolcem. Směrem na Prahu uzavírka končí v Hořicích na 75. kilometru, ale objízdná trasa pro osobní auta vede až k exitu Loket.

Pro vozidla těžší 12 tun vede objízdná trasa obousměrně od Mirošovic po silnici I/3 přes Miličín k dálnici D3 na Táborsku a odtud po I/19 přes Pelhřimov do Humpolce.

Osobní auta objíždějí uzavřenou část D1 ve směru na Brno od exitu Loket po silnicích II. třídy přes Čechtice, Košetice, Křelovice a Želiv. Ve směru od Humpolce na Prahu pro ně objízdná trasa vede přes Jiřice, Koberovice a Hněvkovice.

Nadjezdy v úseku mezi Koberovicemi na 81. kilometru a Humpolcem zbourá firma Eurovia CS v souvislosti s postupnou rekonstrukcí D1. Nové nadjezdy by místo nich měly být postaveny do listopadu. Opravy tohoto úseku dálnice ŘSD teprve připravuje, první dva nadjezdy z celkových čtyř tam nechává přestavět v předstihu. Podle ředitelství nelze zbourat všechny nadjezdy najednou, protože by se lidé v regionu těžko dostávali přes dálnici. Zbývající dva nadjezdy budou opraveny v příštím roce.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. Na dalších dělníci pracují.