Brno - Stovky lidí přišly dnes dopoledne na zahájení sezony lodní dopravy na Brněnské přehradě. K příchozím promluvili brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) a ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Potom se jim představili všichni kapitáni lodí. Následovalo vytažení vlajky na výpravně lodní dopravy za zvuků originální znělky skladatele Jaromíra Hniličky. Novinkou je přístaviště Hrad Veveří, které podnik upravil za 11 milionů korun.

Po slavnostním zahájení mohli zájemci využít krátké úvodní plavby zdarma. První pravidelná plavba byla v plánu v 11:30. "Z přístaviště Bystrc pak budou lodě odplouvat každých 45 minut až do 17:30," doplnila Lukšová.

Letošní novinkou je nové přístaviště pod hradem Veveří. "Právě tato zastávka patří k nejvytíženějším. Nové přístaviště se skládá ze dvou lávek. Hlavní zastřešená část lávky je dlouhá 28 metrů a váží 19,5 tuny. Navazuje na ni 9,5 metru dlouhá nezastřešená část," popsal Havránek.

V plavební sezoně zajišťuje dopravní podnik pravidelnou linkovou dopravu z městské části Brno-Bystrc do Veverské Bítýšky. "Celková plavební dráha je necelých deset kilometrů dlouhá. Lodě ji ujedou za 70 minut. Ceny pro letošní plavební sezonu zůstávají stejné jako loni," dodala Lukšová. Zpáteční jízdenka na Hrad Veveří stojí 170 korun, do Veverské Bítýšky a zpět 240 korun. Zpáteční cesta na Kozí horku vyjde na 27 korun, na Sokolské koupaliště 54 korun a do Rokle 120 korun.

Flotila dopravního podniku, pro kterou je charakteristický elektrický pohon, se skládá ze šesti lodí, a to Lipsko, Vídeň, Utrecht, Dallas, Stuttgart a jednopalubová loď Brno. "V loňském roce převezly přes 240.000 návštěvníků. To je nejvíc za posledních devatenáct let," uzavřela mluvčí.