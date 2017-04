ČTK/AP/Jae C. Hong

Praha - Tři stovky dospělých se každoročně nechají pokřtít v pražské arcidiecézi, letos se připravovalo na křest přes 400 lidí starších 14 let. Křty dospělých se konají tradičně o Velikonocích na Bílou sobotu. V Brně by se dnes mělo nechat pokřtít asi 200 katechumenů, desítky až stovku čekají i v dalších českých a moravských diecézích. V ČR bývá za posledních deset let ročně pokřtěno kolem 22.000 lidí, celkové číslo mírně klesá, počet křtěných dospělých mírně roste.

V Praze a Středočeském kraji se za posledních deset let v průměru pokřtí 2350 dětí a 330 dospělých, respektive starších 14 let, kde je již nezbytný souhlas pokřtěného se křtem, řekl ČTK ředitel Pastoračního střediska pražského arcibiskupství Michal Němeček. V posledních letech se tedy počty dospělých, kteří chtějí své rozhodnutí pro víru stvrdit křtem, příliš nemění. Rozdíly lze vysledovat teprve historickým srovnáním, porovnáním novodobé situace s posledními sto lety.

Kolem roku 1910 se v celé ČR 90 procent obyvatel hlásilo ke katolické víře. Velká krize víry přišla s koncem první světové války, dalším mezníkem byl odsun Němců z pohraničí i 50. léta a nástup komunistického režimu. Ještě v roce 1930 se v Čechách hlásilo 75 procent a na Moravě 86 procent obyvatel ke katolické víře a byli pokřtěni většinou jako děti.

"Ještě do 70. let byla velká skupina lidí tradičně vázána na katolickou církev především na venkově. Protože křest patřil k rodinným tradicím, mnozí lidé i za cenu rizika nechávali pokřtít své děti, protože šlo o přání rodiny," uvedl Němeček. Za normalizace se však již náboženská praxe odsunula stále víc mimo rámec běžného života, alespoň v méně tradičních oblastech, jako byly západní, střední a severní Čechy, vysvětluje.

Sametová revoluce podle něj přinesla krátkodobou změnu, byla symbolem uvolnění a katarze, tedy i návratu k praxi víry. "Mnozí mladí lidé spatřovali v konverzi ke křesťanství součást protestu proti komunistickému režimu a místo pro nalezení životní orientace. Ale divoká 90. léta znamenají utlumení praxe lidí, kteří přicházeli do kostelů ze zvyku či kvůli společenskému uznání," uvedl. Zároveň odcházela generace lidí, kteří si nesli víru ze svého mládí, tedy ročníky 1920 až 1935.

Od 80. let v ČR ale podle něj roste poptávka po duchovních věcech a stále silnější je přesvědčení, že duchovní svět je stále živě přítomný. Za posledních 20 let ale tuto potřebu mnohem více pokrývají různé esoterické a synkretické proudy než standardní církve. Naznačuje, že určité "probuzení" může způsobovat i nový fenomén islamistického fanatismu.

Současný trvalý zájem o křest dospělých souvisí podle něj s velkým tlakem kladeným na současné lidi a stále více komplikovaným hledáním základních hodnot a orientačních bodů pro život. "Dnes se mezi zájemci o křest objevují spíše středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaní lidé. Lidé prostší hledají útočiště ve všemožné esoterické nabídce," připomíná.

V posledních letech se dá více sledovat rozdíl v počtech křtů závislý na struktuře oblastí. Praha či velká města mají počet křtů dospělých za posledních deset let zhruba stejně velký nebo mírně stoupající. Ubývá však křtů dětí, zvláště na venkově," říká Němeček.