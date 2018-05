New York - Aukce uměleckých předmětů ze sbírky loni zesnulého amerického miliardáře Davida Rockefellera přinesla už první den rekordní výtěžek 648,4 milionu dolarů (téměř 14 miliard korun). Jde tak o nejdražší soukromou sbírku. Dosavadní rekord držela sbírka módního návrháře Yves Saint-Laurenta, která vynesla v roce 2009 v Paříži 373 milionů eur (přes 9,5 miliardy Kč). V úterý padaly rekordní částky za obrazy Claudea Moneta, Henriho Matisse či Eugénea Delacroixe, informovala agentura DPA.

Aukce přibližně 1500 předmětů z Rockefellerovy sbírky, zahrnující také nábytek či porcelán, potrvá do čtvrtka a na internetu do pátku. Pořádá ji aukční síň Christie's v několika kolech v New Yorku. Výtěžek má jít podle Rockefellerovy závěti na dobročinné účely.

První den se dražilo 44 obrazů z 19. a 20. století. Největší zájem přitahoval obraz španělského malíře Pabla Picassa Dívka s květinovým košem, který změnil majitele za 115 milionů dolarů. Květinářka z pařížského Montmartru je na něm vyobrazena v podobě aktu s kyticí rudých růží. Picasso ho namaloval v roce 1905, tedy pouhý rok poté, co se usadil v Paříži. Před Rockefellerem obraz vlastnila spisovatelka Gertrude Steinová, která ho koupila přímo od autora.

Některé obrazy v úterní dražbě překonaly rekordy, pokud jde o ceny za obrazy jednotlivých malířů. Například obraz Lekníny v květu Claudea Moneta dosáhl částky 84,7 milionu dolarů. Akt Odaliska s magnoliemi se stal s 80,8 milionu dolarů nejdražším obrazem od Henriho Matisse. Obraz Vlna od Paula Gauguina se dostal na sumu 35,2 milionu dolarů. Nejdražším Delacroixovým obrazem je Tygr s želvou. Nový majitel za něj dal 9,9 milionu dolarů.

Americký bankéř, průmyslník a filantrop David Rockefeller zemřel loni ve věku 101 let. Jeho žena Margaret "Peggy" McGrathová, s níž žil přes půl století a s níž měl šest dětí, zemřela v roce 1996. Rodinný podnik založil v 60. letech 19. století Davidův dědeček John Davison Rockefeller (1839-1937), který vybudoval takřka z ničeho mocné průmyslové impérium Standard Oil. Velkou část života se věnoval charitě, podporoval vědu, školství či zdravotnictví.