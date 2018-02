Praha - Ministerstvo zemědělství v novele vládního nařízení navrhuje, aby byly z dotovaného programu Mléko do škol vyjmuty střední školy. Chce tak snížit náklady projektu, který školákům přispívá na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu z miliardy na půl miliardy korun na školní rok. Návrh zaslalo do meziresortního připomínkového řízení. Pokud by s návrhem vláda souhlasila, změny by platily již od příštího školního roku. Potravinářské komoře se záměr nelíbí, dochází podle ní k ořezávání programu, obává se další redukce i na základních školách. Program prošel změnami již loni, kdy se rozrostl.

"Novým nastavením vzrostly nároky na státní rozpočet, což bylo při přípravě nařízení vlády reflektováno a nařízení vlády bylo schváleno s předem avizovaným požadavkem na navýšení příspěvku ze státního rozpočtu až do výše jedné miliardy korun. V průběhu projednávání státního rozpočtu na rok 2018 nebylo možné požadovaný rozpočet na projekt alokovat, musí proto dojít k úpravě základního rámce projektu. Proto navrhujeme omezit cílovou skupinu u programu Mléko do škol pouze na žáky základních škol, tak aby to bylo stejné s Ovocem a zeleninou do škol," píše ministerstvo.

To se právě nelíbí komoře. "Loni byly z podpory vyřazeny mateřské školy, letos to jsou střední školy a panuje tak důvodné obava, ze dojde k další redukci i v rámci základních škol. Problém je o to větší, ze školní mléko mělo a má pozitivní vliv na stravovací návyky mladé generace, které je ale třeba v mladí podchytit a dále rozvíjet. Jsme toho názoru, že právě osvěta a podpora životního stylu u dětí a mládeže je daleko účinnější cesta než represe v podobě pamlskové vyhlášky," řekla dnes ČTK mluvčí komory Dana Večeřová. Ministerstvo uvádí, že snížením počtu zapojených dětí dojde ke zvýšení finančního limitu na produkty ze současných 301,6 koruny na 362 korun na školní rok.

Kromě toho se plánují v programu i další dílčí změny, například zařazení skyru (tradičního islandského mléčného výrobku) mezi podporované potraviny.

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni v březnu odsouhlasila změny v programu dotovaných potravin pro děti. Neochucené mléko a mléčné výrobky dostávají od loňského září děti zdarma, rodiče si připlácí za ochucené výrobky. Dříve děti dostávaly zdarma pouze ovoce a zeleninu.

Stát plánoval dát na rozšíření programu až 670 milionů korun, v předloňském roce přispěl 47 miliony korun. Měla se také zvýšit podpora na dotované ovoce a zeleninu ze 75 milionů korun v minulém školním roce na aktuálních 260 milionů Kč. Stát tak měl přerozdělit na dotované potraviny až 930 milionů korun, dalších 127,5 milionu Kč měla přispět Evropská unie.

Novelizovanou vyhláškou plánuje ministerstvo mírně zvýšit maximální podpory na jednotlivé porce potravin, například na 330 ml tučné konzumní mléko by mělo jít 11,6 koruny místo dřívějších 9,3 Kč, zvyšují se také limity pro produkty z ekologického zemědělství.

Podpora konzumace mléka ve školách začala už na konci minulého století. Opatření na podporu konzumace ovoce navrhla v roce 2006 Evropská unie, v ČR funguje od jara 2010. Programy mají vést ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit u dětí správné stravovací návyky a bojovat proti dětské obezitě.