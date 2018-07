Praha - Čínská firma CITIC zvažuje v České republice stavbu strojírenské továrny. ČTK to řekl Vratislav Mynář, kancléř prezidenta Miloše Zemana. Čínská pneumatikárna Linglong Tire naopak pravděpodobně v Česku investovat nebude. Čínští investoři by se s českými podnikateli měli potkat na chystaném česko-čínském obchodním fóru, které by se mohlo konat v první polovině října.

Setkání českých a čínských podnikatelů se mělo původně uskutečnit v létě, podle Mynáře byl ale termín posunut. Uskutečnit by se podle něj mohlo na Pražském hradě v první polovině října. Záštitu nad ním i účast slíbil i Zeman, řekl kancléř. Prezident patří mezi dlouhodobé podporovatele obchodování s Čínou a čínských investic v ČR. V minulosti sliboval jejich velký nárůst, podle kritiků jsou proti očekávání nižší.

Většinu čínských obchodních aktivit dosud zaštiťovala v ČR společnost CEFC Europe, po potížích jejího předsedy a zároveň Zemanova poradce Jie Ťien-minga se zákony v Číně vstup do firmy oznámila státní firma CITIC. V červnu český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže majetkovou transakci posvětil. Podle informací Mynáře nyní "dochází k postupnému uspokojování věřitelů skupiny CEFC mimo Českou republiku a pokud se tak již nestalo, tak v nejbližší době přejdou všechny aktivity na CITIC Europe".

Firma v minulosti uvedla, že bude pokračovat v investicích CEFC v Česku. Další peníze plánuje vložit do vzniku nové továrny. "Přemýšlí o vybudování minimálně jedné továrny na zelené louce, která by se měla týkat strojírenství. A vím, že CITIC vyhledává další možné aktivity a partnery pro investice v České republice," řekl Mynář. Na otázku o velikosti investice odkázal na velikost firmy. "Myslím si, že to rozhodně nebude nic malého," podotkl. Zda bude záměr realizován, by mělo být podle informací ČTK jasno do konce léta. Kancléř doplnil, že zástupci CITIC svou účast na česko-čínském obchodním fóru potvrdili.

V minulosti Zeman a lidé z jeho okolí často mluvili o zájmu firmy Linglong Tire o stavbu pneumatikárny v České republice. Mluvilo se především o některých lokalitách na severní Moravě. Podle Mynáře byla ale investice zastavena. "Byli jsme velmi blízko, hledala se vhodná průmyslová zóna, což by se nakonec i našla v katastru Frýdku-Místku," řekl. Ze slov vedení Moravskoslezského kraje a Ostravy ale podle Mynáře vyplynulo, že kvůli nedostatku pracovních sil není o stavbu zájem. "Tento projekt je minimálně pozdržen, pokud nedojde k jeho úplnému opuštění," řekl.

V listopadu Zeman pojede na čtvrtou návštěvu Číny ve funkci prezidenta. V Šanghaji se zúčastní mezinárodního veletrhu věnovaného dovozu do Číny. Pražský hrad má podle Mynáře slíbeno, že pokud Zeman veletrh navštíví, setká se s ním v Šanghaji čínský prezident Si Ťin-pching.

