Praha - Pražská pobočka francouzského muzea voskových figurín Grévin kvůli hospodářským ztrátám ukončila k dnešku svoji činnost. Na trhu českého zábavního průmyslu muzeum nabízející ve třech patrech domu v Celetné ulici desítky figurín tuzemských i zahraničních osobnosti působilo od roku 2014. Pro své vysoké provozní náklady nedosáhl tento projekt vyrovnaného rozpočtu. ČTK o tom za muzeum Grévin informovala Daniela Pedret.

"Pražská pobočka byla ze strany francouzských majitelů čtyři roky dotována a za celou tu dobu nedosáhla na vyrovnaný rozpočet," uvedla Pedret.

"Ani kontinuálně zlepšující se výsledky loňského fiskálního roku, ani úsilí pražského týmu, který docílil mimo jiné i významného zvýšení povědomí o této značce, nedokázaly zabránit opětovné ztrátě. Z toho důvodu bylo rozhodnuto ukončit po čtyřech letech činnost Muzea Grévin Praha," sdělil na webu provozovatel.

Pražská pobočka muzea Grévin byla po roce příprav otevřena 1. května 2014. Celková investice do projektu se pohybovala kolem 11,6 milionu eur (cca 290 milionů Kč). Musée Grévin nabízelo náhled nejen do světa současného showbyznysu Čech a zahraničí, ale také do historie. Návštěvníci se na ploše 3000 metrů čtverečních mohli setkat s Mahátmou Gándhím, Karlem IV., Svatým Václavem, Charlie Chaplinem, Louisem Armstrongem, Janem Ámosem Komenským i s Mozartem. Nechyběly ani postavičky ze světa pohádek, třeba Krteček či Spejbl a Hurvínek. Sály s interaktivními prvky měly podobu alchymistické dílny, literární kavárny, ateliéru vynálezů nebo tanečního sálu.

Muzeum patřilo k oblíbených cílům turistů, mělo velmi vysoké hodnocení od návštěvníků například na facebooku, Slevomatu či serverech, jako je Tripadvisor.

Slevomat měl vstupenky do muzea v nabídce pravidelně a vždy se prodávaly po tisících. "Na mapě pražských atrakcí to bude znatelná díra a těžko nahraditelné jinou takto atraktivní nabídkou. Grévin bylo žádané nejen u cizinců, ale u návštěvníků z celé republiky," uvedl mluvčí Slevomatu Tomáš Holý.

Pařížské muzeum Grévin vystavuje figuríny několika set známých osobností a ročně uvítá až 800.000 návštěvníků. Grévinovo muzeum bylo otevřeno v roce 1882 a dal je dohromady výtvarník Alfred Grévin na popud novináře Arthura Meyera. Vlastníkem muzea je společnost Compagnie des Alpes. Další pobočky muzea jsou v Montréalu, Soulu a právě v Praze.

V Praze zůstává muzeum voskových figurín založené v roce 1997 Zdeňkem Kočíkem, které sídlí v historickém centru metropole.