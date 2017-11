Paříž - Řidič na předměstí Toulouse na jihozápadě Francie úmyslně najel do pěších. Podle policie zranil tři studenty čínského původu, z toho jednu studentku vážně. Policie pachatele na místě zadržela, informovala agentura AFP. Podle informací deníku Le Figaro byl řidičem muž asijského původu, který možná trpěl psychickými problémy. Incident není vyšetřován jako teroristický čin.

Podle serveru listu Le Figaro se incident před lyceem Saint-Exupéryho kolem 16:00 SEČ na toulouském předměstí Blagnac. Vážně zraněná 23letá studentka je mimo ohrožení života.

Dalšími zraněnými jsou 23letý muž a 22letá žena. Všichni tři zranění byli hospitalizováni v Toulouse.

Zadržený řidič se ve vazbě k činu přiznal. Francouzský deník zjistil, že se narodil roku 1989, je asijského původu, už dříve se dopustil menších prohřešků vůči zákonu a možná trpěl psychickými problémy. Podle agentury DPA byl už desetkrát odsouzen a aktuálně mu běžel podmíněný trest, během něhož se měl léčit, což prý také dodržoval.

Podle prokurátora v Toulouse Pierre-Yvese Couilleaua zadržený uvedl, že touha najet do lidí v něm zrála zhruba jeden měsíc. Podle policejních zdrojů muž sám sebe označil za schizofrenika. Podle agentury Reuters muž dlouho trpěl duševními problémy a až do loňského prosince byl hospitalizován.

Televizní stanici BFMTV Couilleau řekl, že podezřelý nefiguruje v seznamu osob představujících možné ohrožení národní bezpečnosti. V tomto seznamu jsou i lidé, kteří by podle úřadů mohli mít teroristické úmysly. "V tuto chvíli to nepovažujeme za teroristický čin, i když to ani nevylučujeme, " řekl prokurátor.

Podporu zraněným dnes vyjádřil francouzský ministr vnitra Gérard Collomb, který rovněž pochválil policii za rychlou reakci. Pozadí činu by podle něj mělo objasnit vyšetřování.

Francie byla od roku 2015 několikrát dějištěm teroristických útoků islamistů. Zemřelo při nich přes 240 lidí. V pondělí si země připomene druhé výročí pařížských útoků, které si vyžádaly více než 130 životů.