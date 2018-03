Ilustrační foto - Policisté přivádějí zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima (uprostřed) k pražskému městskému soudu, který rozhodoval 27. února 2018 v neveřejném jednání o návrhu na jeho vzetí do předběžné vazby. Česká policie muže zadržela v sobotu na základě zatykače vydaného Nejvyšším soudem v Ankaře. Turecko Muslima označuje za teroristu a bude žádat jeho vydání. Muslim je kritikem vlády tureckého prezidenta Receppa Tayyipa Erdogana, kterou letos odsoudil například za vojenskou intervenci Ankary na severu Sýrie. Ankara se tam snaží potlačit kurdské milice YPG, protože se obává nárůstu vlivu Kurdů v této oblasti u hranic s Tureckem.

Ilustrační foto - Policisté přivádějí zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima (uprostřed) k pražskému městskému soudu, který rozhodoval 27. února 2018 v neveřejném jednání o návrhu na jeho vzetí do předběžné vazby. Česká policie muže zadržela v sobotu na základě zatykače vydaného Nejvyšším soudem v Ankaře. Turecko Muslima označuje za teroristu a bude žádat jeho vydání. Muslim je kritikem vlády tureckého prezidenta Receppa Tayyipa Erdogana, kterou letos odsoudil například za vojenskou intervenci Ankary na severu Sýrie. Ankara se tam snaží potlačit kurdské milice YPG, protože se obává nárůstu vlivu Kurdů v této oblasti u hranic s Tureckem. ČTK/Šimánek Vít

Ankara - Předák syrských Kurdů Sálih Muslim je nyní ve Stockholmu a Ankara již poslala Švédsku diplomatickou nótu s žádostí o jeho zatčení a vydání. V televizi NTV to dnes podle agentury Reuters uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Muslim, kterého Turecko považuje za teroristu, byl v únoru na základě tureckého mezinárodního zatykače zatčen v Praze a poté propuštěn.

Český soud jej pustil na svobodu poté, co kurdský politik slíbil, že nevycestuje z Evropské unie. Muslim se pak přesunul do Německa, které vzápětí rovněž obdrželo od Turecka žádost o Muslimovo zadržení a vydání. Německé ministerstvo zahraničí na to reagovalo, že žádost pošle ministerstvu spravedlnosti, které ji prověří.

Turecko kurdského politika viní z narušování jednoty a územní celistvosti státu a z podílu na pumovém atentátu, při kterém v roce 2016 v Ankaře zemřelo 29 lidí. Podle Kurdů je Muslim hrdinou boje proti teroristickému hnutí Islámský stát.

Rozhodnutí českého soudu Muslima propustit Ankara tvrdě kritizovala a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonce prohlásil, že Česko podporuje terorismus.