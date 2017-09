Policisté a pyrotechnik zasahovali v noci na 11. září v bytě sběratele vojenských předmětů v Praze 10. Z domu bylo již do půlnoci evakuováno 26 lidí. Na místo vyrazil také speciální tým, který prozkoumá radioaktivní předmět.

Praha - Velké množství munice i radioaktivní předměty našli policisté v neděli a dnes v bytě zemřelého sběratele vojenských artefaktů v Praze 10. Z domu proto bylo evakuováno 26 lidí, první se mohli vrátit až dnes kolem 20:00. ČTK to sdělil mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. V bytě byly nalezeny mimo jiné i granáty. Odklízení maket a znehodnocené a nefunkční munice potrvá minimálně do úterý. Radiaci vydávaly minerály a navigační přístroje, pro okolí nebyly nebezpečné. Policisté prohledali další nemovitosti sběratele, ale nic nebezpečného už nenašli. Muž nevlastnil zbrojní průkaz, veškeré zbraně a munici tak přechovával protiprávně, uvedl mluvčí na policejním webu.

Příbuzní sběratele, kteří byt v panelovém domě v Želivecké ulici vyklízeli, policii v neděli kolem 21:00 oznámili, že asi objevili nášlapnou minu. "Policejní pyrotechnik následně konstatoval, že tento konkrétní předmět není nijak nebezpečný, neboť se jedná o alternátor, což ale laik nemusí na první pohled rozeznat," sdělil Hulan. "Nicméně při další prohlídce bytu našli policisté značné množství vojenské munice, volně uložené na různých místech bytu," doplnil.

Nalezené věci pyrotechnici hodnotí jako munici z druhé světové války, puškové granáty, ruční granáty, dělostřeleckou a imitační munici. "Naštěstí žádnou ze zajištěných věcí pyrotechnici nevyhodnotili jako rizikovou, pro jejíž nebezpečnost by bylo nutné například rozšířit evakuační perimetr," uvedl mluvčí. Při prohlídce bytu policisté našli i předměty, které vydávaly radioaktivní záření. Na místo proto vyrazila speciální jednotka hasičů. Nakonec šlo ale jen o neškodné minerály a letecké navigační přístroje.

Muž podle policie nevlastnil zbrojní průkaz pro žádnou kategorii, a veškeré zbraně a munici tak přechovával protiprávně. "Pokud by totiž chtěl vlastnit takový vojenský materiál, musel být držitelem skupiny A, ke které by navíc potřeboval zvláštní výjimku," uvedl Hulan. Navíc by k takto velkému množství arzenálu musel mít speciálně upravené skladovací prostory, podotkl.

Po nálezu munice byla nařízena evakuace celého vchodu domu. Náhradní ubytování potřebovalo jen několik z evakuovaných, řekl ČTK mluvčí radnice Prahy 10 Vít Novák. Byli ve volných městských bytech, které jsou pro podobné situace k dispozici. Ostatní evakuovaní přebývali podle Nováka u svých příbuzných a blízkých. Úplnou evakuaci ukončil pyrotechnik k 20:00. "Stalo se tak poté, co pyrotechnik zajistil veškerou munici, kterou bylo možné vnímat jako nebezpečnou," sdělil Hulan. Odklízení maket, nebo znehodnocené a nefunkční munice potrvá podle něj minimálně do úterý. V souvislosti s tím bude i nadále uzavřeno patro, kde se byt nachází, a patro nad a pod ním, dodal.

Policisté prohledali i další dvě nemovitosti sběratele v Roztokách u Prahy a nedaleko Roztok. Nic nebezpečného tam však nenašli.