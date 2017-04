Holovousy (Jičínsko)/Hradec Králové - Mrazy, které v závěru minulého týdne zasáhly Českou republiku, poškodily meruňky a broskve a částečně výsadby třešní a hrušní. Poškození je lokální a určit jeho přesnou výši zatím nelze. U jabloní hrozí, že předpovídaný vývoj počasí neumožní včelám a jiným opylovačům opylit květy. ČTK to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Loňské škody na ovoci z mrazů na úrovni 400 milionů korun se podle něj kvůli mrazům z minulých dní opakovat nebudou.

Předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman ČTK řekl, že mráz například na jižní Moravě popálil zhruba 20 až 30 procent ploch s paprikou. "Ve středních Čechách jsou místy popálené brambory a trošku ředkvičky. Není to ale zase tak velká tragédie," uvedl. Košťálová zelenina podle Zemana pokles teplot přečkala bez větší úhony. Ochlazení ale výrazně zpomalilo růst zeleniny. "Sklízeli jsme špenát a museli jsme přestat, protože nestačil dorůstat," upozornil Zeman.

Ludvík z Ovocnářské unie řekl, že u hlavního ovocného druhu jabloní dosavadní mrazy na stromech poškodily 20 až 90 procent květů, podle odrůdy a stupně kvetení. I při takto výrazně redukovaném počtu květů jsou jabloně podle něj schopny za příhodných podmínek zaručit průměrnou úrodu. "To je však nyní ohroženo. Od úterý se očekává ochlazení, déšť a vítr, kdy opylovači nelétají," uvedl. Také případný další mráz a další redukce květů by měly na úrodu jablek velmi negativní vliv.

Zelinářská rodinná firma HAK z Plotišť nad Labem u Hradce Králové, která má na poli tři čtvrtě hektaru ledového salátu, eviduje z mrazů jen mírné škody. "Mrzlo do minus tří. Důkladná zálivka salátu byla účinnou obranou před mrazy, které se nás tak zatím nijak zásadně nedotkly," řekl farmář Miroslav Hak. Kvůli mrazům může být podle něj zpomalen růst cibule. Pěstitel zelí David Smetana z hradeckých Svobodných Dvorů zatím škody spočítané nemá. "Jasněji bude v dalších dnech. Musíme dát zelí čas, aby se projevilo," řekl ČTK farmář. Smetana má zelí naseté na jedenácti hektarech a kdyby jej musel přesít, škody by šly do do statisíců korun.

Ovocnáři minulý týden na obranu před mrazy v sadech s meruňkami, švestkami a třešněmi nasadili například mlžení sadů nebo v sadech pálili klestí a slámu. Pro zvýšení teploty v sadech použili i pálení svící. Mrazy postihly i pěstitele v Polsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Tím, že současná vlna mrazů pominula, však hrozba zničení úrody není zdaleka zažehnána. Riziko mrazových škod bude trvat i v květnu. Například v roce 2011 mezi 4. až 6. květnem mrazy částečně nebo úplně poničily asi 10.500 hektarů sadů, tedy asi 60 procent všech výsadeb v Česku. Tehdejší úroda 101.249 tun ovoce patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let.