Chomutov - Most přes řeku Chomutovku v Riegrově ulici v Chomutově dnes pracovníci města uzavřeli. Plánová kontrola odhalila, že most je v havarijním stavu a má narušené některé části nosné konstrukce. Zákaz využívání mostu platí ode dneška pro automobily i chodce. Protože to někteří lidé nerespektují, přijela na místo městská policie.

"Prioritní je pro nás bezpečnost našich obyvatel. Pokud se kontrolou zjistil havarijní stav mostu, nemůžeme si dovolit riskovat zdraví řidičů a chodců a s přípravou oprav začneme okamžitě," uvedl ve čtvrtek primátor Marek Hrabáč (ANO). Kvůli uzavírce je ode dneška dočasně zrušena zastávka autobusů městské hromadné dopravy v Riegrově ulici.

K vjezdu na most navezlo město květináče, před ním je značka zákaz vjezdu. Řada lidí o uzavírce, kterou radnice oznámila ve čtvrtek, nevěděla. Protože chodci nerespektovali zákaz, přijeli na místo strážníci, kteří budou dodržování zákazu hlídat.

Připravovat se bude nyní dopravně-inženýrské opatření, které umožní omezené využití mostu. Hotové by mělo být do tří týdnů.

Zavřen bude most následně při celkové rekonstrukci. Začne nejdříve na podzim po vypracování projektové dokumentace a po výběrovém řízení na dodavatele prací.

Rekonstrukci podle radnice komplikuje skutečnost, že konstrukcí mostu vedou sítě a bude zapotřebí práce koordinovat s jejich vlastníky. "Přesnější termíny budou známy až po zpracování projektu a výběru zhotovitele. Ale je velmi pravděpodobné, že část prací se přehoupne do příštího roku i s ohledem na technologické postupy a klimatické podmínky," uvedla vedoucí úseku přípravy a realizace investic Monika Macherová.