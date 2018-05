New York - Za 157,2 milionu dolarů (3,4 miliardy korun) se v noci na dnešek SELČ na aukci v New Yorku prodal obraz Amedea Modiglianiho Nu couché (sur le côté gauche) - Ležící akt (na levém boku). Dílo zezadu zobrazuje ležící ženu, která má otočenou hlavu a dívá se přímo do očí diváka. Podle agentury AFP se dílo stalo čtvrtým nejdráže prodaným obrazem ve veřejné aukci. Prvenství drží obraz Leonarda da Vinciho.

Aukční síň Sotheby's původně odhadovala, že by se Modiglianiho obraz mohl prodat za 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Italský umělec namaloval dílo v roce 1917, tři roky před svou smrtí. Jde o jeho největší plátno s aktem.

Dílo Nu couché (sur le côté gauche) mohla veřejnost poprvé vidět v roce svého vzniku, tedy v roce 1917, kdy Modigliani v pařížské galerii Berthe Weillové uspořádal svou první a zároveň jedinou samostatnou výstavu. Akce kvůli aktům vyvolala skandál a policie výstavu po několika hodinách nařídila okamžitě uzavřít.

Vydražený obraz je jen jedním z pěti aktů od Modiglianiho, které kdy byly nabídnuty do aukcí. Dosud patřil irskému miliardáři Johnu Magnierovi, který ho v roce 2003 v dražbě Christie's koupil za 26,9 milionů dolarů od amerického obchodníka Stevea Wynna, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje. Magnier nicméně nikdy oficiálně nepotvrdil, že akt vlastnil.

O Modiglianiho obrazy je vždy velký zájem. V newyorské aukční síni Christie's se v roce 2015 vydražil za 170,4 milionu dolarů obraz Nu couché (Ležící akt). Tento obraz je nadále nejdráže prodaným Modiglianiho dílem.

Absolutní rekord co do ceny vydraženého obrazu je z loňského listopadu, kdy bylo v New Yorku za 450,3 milionu dolarů (skoro deset miliard korun) prodáno plátno italského renesančního malíře Leonarda da Vinciho. Jde o dílo zobrazující Ježíše Krista pojmenované Salvator Mundi (Spasitel světa).

Dnes vydražený obraz se podle AFP zařadil na čtvrtou příčku v seznamu nejdráže prodaných výtvarných děl ve veřejných aukcích. Na prvním místě je da Vinciho Spasitel světa, na druhém Alžírské ženy Pabla Picassa, které se v roce 2015 prodaly za 179,4 milionu dolarů. Na třetím, stejně jako na čtvrtém místě je Modiglianiho akt.