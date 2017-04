Praha - Volby do Sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem před ČSSD, jejíž volební zisk by byl jen mírně vyšší než komunistů. ANO by dostalo 32 procent hlasů, sociální demokraté 12,5 procenta a KSČM 11,5 procenta. Poslance by měli ještě ODS, lidovci, TOP 09 a Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD). Vyplývá to z volebního modelu společnosti Kantar TNS, jehož výsledky dnes zveřejnila Česká televize (ČT).

Ve srovnání s průzkumem Kantar TNS zveřejněným v ČT před třemi týdny si ANO svůj podíl udrželo, sociálním demokratům klesl o 2,5 procentního bodu. Komunisté si naopak o 1,5 procentního bodu polepšili.

ODS dva procentní body ztratila a nyní by ji volilo 8,5 procenta. O půl procentního bodu na 6,5 procenta si pohoršili lidovci. Beze změny na 6,5 procenta zůstaly volební zisky TOP 09 a SPD.

Žádné jiné politické uskupení by pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny nepřekročilo. Starostové a nezávislí (STAN), kteří se dohodli na volební koalici s lidovci, by dostali čtyři procenta hlasů. Spolu s KDU-ČSL by tak jen těsně přesáhli desetiprocentní mez, která je hranicí pro vstup do Sněmovny u dvojčlenných koalic.

Také průzkumy ostatních agentur přisuzují vítězství ve volbách ANO a druhé místo ČSSD, která minulé volby do Sněmovny vyhrála. Například podle volebního modelu zveřejněného zhruba před týdnem Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ANO získalo 32,5 procenta hlasů a sociální demokraté 22 procent. Stejné volební zisky přisoudil těmto stranám v pondělí zveřejněný volební model agentury Focus vytvořený na základě průzkumu z konce února. Volební model STEM podle průzkumu z přelomu února a března dává ANO 27 procent a sociálním demokratům 15,5 procenta.