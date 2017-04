Olomouc - Uran ve zdroji pitné vody, kterou jsou zásobováni obyvatelé Města Libavá na Olomoucku, je podle odborníků přírodního původu. ČTK to dnes řekla Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Experti již dříve kvůli vyšší koncentraci uranu odporučili, aby vodu zatím nepily děti a těhotné ženy. V obci s více než pěti sty obyvateli, která vznikla loni vyčleněním z Vojenského újezdu Libavá, je zajištěno náhradní zásobování nezávadnou vodou. Armáda chce do léta upravit technologii čištění vody z podzemního zdroje, aby snížila množství uranu na přijatelnou úroveň.

"Laboratoř na základě rozsáhlého rozboru pitné vody z vodního zdroje Velká Střelná zjistila, že uran, který je ve vodě přítomný, pochází z přírodního zdroje a ve vodě se vyskytuje vlivem horninové skladby půdy. Konzumace vody se zvýšeným množstvím uranu neprospívá zdraví pouze u dětí a těhotných a kojících žen," uvedla Zechmeisterová.

Zvýšené množství nebezpečného uranu v pitné vodě z úpravny Velká Střelná zjistili nedávno experti Zdravotního ústavu Ostrava. V litru vody bylo až 24 mikrogramů uranu, zatímco hygienická norma připouští nejvýš 15 mikrogramů. Armáda proto plánuje, že změní technologii úpravy vody z nedalekého zdroje, aby ji tohoto radioaktivního chemického prvku zbavila.

Příspěvková organizace Armádní servisní již oslovila firmy, které se zabývají úpravou vody. "Předložily předběžnou nabídku na odstranění uranu a na základě laboratorních výsledků předloží finální řešení do konce příštího týdne," podotkla Zechmeisterová.

Návrhy před výběrem firmy posoudí Státní úřad pro jadernou bezpečnost. "Předpokládáme, že smlouva na úpravu vody bude podepsána do konce května. Realizace díla pak proběhne do konce června. Do té doby resort obrany bude pokračovat v náhradním zásobování obce pitnou vodou," řekla Zechmeisterová. Podle místostarosty Města Libavá Jiřího Ondřejky se v obci rozváží pitná balená voda a pro vaření ve škole je přistavená cisterna.

Vojenský výcvikový prostor Libavá se rozkládá na území pěti okresů - Olomouc, Přerov, Bruntál, Opava a Nový Jičín. Jeho celková rozloha byla 327 kilometrů čtverečních a loni se zmenšila o třetinu. Armáda si od toho slibuje úspory.

Vojenský prostor Libavá zřídila vláda Klementa Gottwalda v roce 1946. Jeho součástí se stala území 24 obcí, ve kterých do té doby žili téměř výhradně Němci. V roce 1946 byli vysídleni. Odejít museli také čeští přistěhovalci. Život v obcích poté dlouhá desetiletí řídila armáda.

Na Libavé před rokem 1989 trvale pobývalo 2500 sovětských vojáků. Další stovky až tisíce jich i s těžkou vojenskou technikou přijížděly na pravidelná cvičení. Po odchodu za sebou sovětská armáda zanechala ohromné množství nevybuchlé munice i půdu zamořenou ropnými látkami. Likvidace ekologických škod trvala několik let a stála stovky milionů Kč.