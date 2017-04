Washington - Tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce zrychlí na 3,5 procenta, zatímco loni dosáhlo 3,1 procenta. V jarním výhledu světové ekonomiky to dnes uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Na příští rok předpovídá další zrychlení, a to na 3,6 procenta. Rychleji porostou jak vyspělé, tak rozvíjející se ekonomiky, zejména díky růstu zpracovatelského sektoru, obchodu a investic.

Výhled na letošní rok je příznivější než předchozí prognóza z loňského října, kdy fond čekal zrychlení tempa růstu globální ekonomiky na 3,4 procenta. MMF dnes ale varoval, že hospodářské oživení ohrožují protekcionistické tendence v mezinárodním obchodě.

Pouze mírně proti loňsku zpomalí růst čínské ekonomiky, který ale bude rychlejší, než fond předpovídal loni na podzim. K růstu se vrátí Rusko, které si rovněž povede lépe, než fond předpovídal v předchozí prognóze.

V případě české ekonomiky čeká letos měnový fond zrychlení tempa růstu HDP na 2,8 procenta z loňských 2,4 procenta. Příští rok má ale růst české ekonomiky zpomalit na 2,2 procenta.

Ekonomická aktivita v druhé polovině loňského roku nabrala tempo, zvláště v rozvinutých zemích, upozornil fond. Růst je výraznější v USA, kde firmy více věří v budoucí poptávku. Japonské ekonomice pomáhá silný vývoz a některým zemím eurozóny, například Německu a Španělsku, se daří díky domácí poptávce. Růst rozvinutých ekonomik má letos i příští rok činit dvě procenta.

Silná zůstává Čína, zatímco Indie zpomaluje a Brazílie míří do hluboké recese. Všeobecně zůstává aktivita slabá v zemích zaměřených na vývoz komodit, zatímco geopolitické napětí brzdí některé země na Blízkém východě a v Turecku.

Oživení světové ekonomiky podle MMF navzdory zlepšené prognóze zůstává křehké. Hospodářské vyhlídky čelí rizikům v podobě chronicky pomalého růstu produktivity a politiky omezující volný obchod.

"Nejvýznamnější hrozbou je obrat směrem k protekcionismu, který by vedl k obchodní válce," uvedl hlavní ekonom MMF Maurice Obstfeld. Takový vývoj by podle něj způsobil růst spotřebitelských cen a pokles produktivity, což by vyústilo v nižší reálné příjmy domácností.

Předpokládá se, že obchodní protekcionismus bude hlavním tématem víkendového zasedání MMF a Světové banky (SB). Řadu zemí v poslední době znepokojuje růst protekcionistických tendencí ve Spojených státech. Nový americký prezident Donald Trump totiž slibuje, že ochrání americký průmysl před zahraniční konkurencí, zejména před přílivem levného zboží z Mexika a Číny. Hrozí i vysokými dovozními cly.

Minulý týden před protekcionismem v mezinárodním obchodě varoval generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría. "Otevřené trhy zůstávají zárukou růstu a blahobytu," prohlásil.

Odhady tempa hospodářského růstu ve vybraných zemích a oblastech; v procentech:

2016 2017* 2018* Svět 3,1 3,5 3,6 USA 1,6 2,3 2,5 Eurozóna 1,7 1,7 1,6 Německo 1,8 1,6 1,5 Francie 1,2 1,4 1,6 Itálie 0,9 0,8 0,8 Británie 1,8 2,0 1,5 Česká republika 2,4 2,8 2,2 Slovensko 3,3 3,3 3,7 Polsko 2,8 3,4 3,2 Maďarsko 2,0 2,9 3,0 Rusko -0,2 1,4 1,4 Čína 6,7 6,6 6,2 Indie 6,8 7,2 7,7 Japonsko 1,0 1,2 0,6 Vyspělé ekonomiky 1,7 2,0 2,0 Rozvíjející se ekonomiky 4,1 4,5 4,8

* odhad

Zdroj: Mezinárodní měnový fond