Brusel/Washington - Oživení světové ekonomiky po šesti letech neuspokojivého hospodářského růstu začíná nabírat na tempu. Čelí však řadě potenciálních hrozeb, od politické nejistoty po protekcionismus. Uvedla to dnes šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová.

"Dobrou zprávou je, že po šesti letech neuspokojivého růstu světová ekonomika nabírá na tempu," uvedla Lagardeová. "Současně jsou zde jasná rizika: politická nejistota, meč protekcionismu, který visí nad světovým obchodem a přísnější finanční podmínky," dodala.

Řadu zemí v poslední době znepokojuje růst protekcionistických tendencí ve Spojených státech. Nový americký prezident Donald Trump slibuje, že ochrání americký průmysl před zahraniční konkurencí, zejména před přílivem levného zboží z Mexika a Číny.

V pondělí před protekcionismem v mezinárodním obchodě varoval generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría. "Otevřené trhy zůstávají zárukou růstu a blahobytu," prohlásil.

WTO letos čeká zrychlení růstu světového obchodu na 2,4 procenta

Tempo růstu světového obchodu v letošním roce zrychlí na 2,4 procenta z loňských 1,3 procenta. Předpověděla to dnes Světová obchodní organizace (WTO). Poukázala ale zároveň na "hlubokou nejistotu" ohledně politického a ekonomického vývoje, zejména ve Spojených státech. V příštím roce by se tempo růstu světového obchodu mělo podle WTO pohybovat v rozmezí od 2,1 do čtyř procent.

"Nepředvídatelný vývoj světové ekonomiky v blízkém období a nejistota ohledně vládních opatření v oblasti měnové, rozpočtové a obchodní politiky zvyšují riziko útlumu obchodní aktivity," uvedla WTO ve své dnešní zprávě. "Nárůst inflace vedoucí k vyšším úrokovým sazbám, přísnější rozpočtová politika a zavedení opatření omezujících obchod, to vše by mohlo během příštích dvou let podkopat rychlejší růst obchodu," dodala.

Generální tajemník WTO Roberto Azevedo prohlásil, že svět se musí dál bránit zavádění nových překážek pro obchod. "Pokud se budou politici snažit řešit úbytek domácích pracovních míst dovozními restrikcemi, nebude mezinárodní obchod podporovat hospodářský růst a mohl by se dokonce stát brzdou oživení," upozornil.

